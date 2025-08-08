Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) hướng tới phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, nông nghiệp sạch, an toàn

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu rõ, Đảng bộ xã Ngũ Chỉ Sơn đã lãnh đạo và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt 15/19 chỉ tiêu.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của xã theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6%, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên, từ 17,3 triệu đồng/người năm 2020 đến năm 2025 đạt 36,5 triệu đồng; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, cơ sở vật chất trường, lớp được tăng cường đầu tư theo hướng hiện đại, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng từ 42,8% năm 2020 lên 71,4% năm 2025; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%, tăng 30% so với năm 2020; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

Hiện, toàn xã Ngũ Chỉ Sơn còn 267 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,74% và 204 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 15,08% giảm 1,82% so với năm 2020.

Bà Vàng Bích Liên, Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác lợi thế, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng xã Ngũ Chỉ Sơn phát triển toàn diện.

Cơ sở vật chất trường học xã Ngũ Chỉ Sơn được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Ngũ Chỉ Sơn xác định tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

1. Trọng tâm về nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

2. Trọng tâm phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với phát triển thương hiệu sản phẩm; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, an toàn.

Đồng thời, xác định 3 lĩnh vực đột phá gồm:

1. Đột phá phát triển hạ tầng giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

2. Đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân.

3. Đột phá về khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các loại hình du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản xã Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai). Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngô Hữu Quý, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc xã Ngũ Chỉ Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua….

Tin tưởng với một mô hình tổ chức mới, quyết tâm mới, ý chí mới và khát vọng vươn lên của một xã vùng giàu tiềm năng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Ngũ Chỉ Sơn sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, chủ động thích nghi với mô hình tổ chức chính quyền hai cấp, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, xây dựng xã Ngũ Chỉ Sơn phát triển toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngũ Chỉ Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong thực hiện tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngũ Chỉ Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Tỉnh ủy Lào Cai về chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngũ Chỉ Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 24 đồng chí; chỉ định 3 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030, 1 đại biểu dự khuyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bà Vàng Bích Liên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã Ngũ Chỉ Sơn là xã duy nhất trong các xã, phường của thị xã Sa Pa (cũ) không thuộc diện sáp nhập, sắp xếp. Hiện toàn xã Ngũ Chỉ Sơn có diện tích tự nhiên là 82,5km2, với quy mô 1.352 hộ 7.572 nhân khẩu, 16 thôn.



Đảng bộ xã Ngũ Chỉ Sơn hiện có 28 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc, 333 đảng viên.