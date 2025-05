Công an Lai Châu: Giữa ngày lễ, "lính áo xanh" cõng gạch, dựng nhà cho bà con vùng cao

Hơn cả một nhiệm vụ - "70 ngày đêm" của trái tim



Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "70 ngày đêm" đầy ý nghĩa; thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh Lai Châu, lực lượng Công an Lai Châu đã biến nhiệm vụ thành trách nhiệm từ trái tim, ra quân với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Với trọng trách thi công 500 căn nhà trong tổng số 1.100 căn được Bộ Công an hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, Công an Lai Châu đã và đang làm nên những điều phi thường. Đến cuối tháng 4, hàng trăm căn nhà đã thành hình và khí thế thi công đang khẩn trương hơn bao giờ hết để kịp bàn giao toàn bộ trước ngày 30/6/2025.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình làm nhà là địa hình đồi núi dốc, xa khu dân cư. Ảnh: An ninh Lai Châu.

Ngay sau lễ phát động, không một phút ngơi nghỉ, những người lính áo xanh đã có mặt ở cơ sở. Họ "ba cùng" với dân - cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Từ việc phối hợp chính quyền địa phương rà soát, khảo sát từng vị trí đất, tổ chức san nền vất vả, đến vận chuyển từng viên gạch, bao xi măng trên những con dốc dựng đứng, trơn trượt đặc trưng của địa hình Lai Châu.

Sự hiểm trở của địa hình không làm nhụt chí, mà ngược lại, càng hun đúc thêm sự sáng tạo của những người lính áo xanh. Như tại Phòng Cảnh sát cơ động, sáng kiến dùng tấm tôn nối làm máng trượt vật liệu đã ra đời, một minh chứng cho tinh thần "khó khăn đến đâu, sáng tạo đến đó".

Thượng tá Vũ Việt Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, chia sẻ: "Ban đầu cũng loay hoay lắm, nhưng khi nghĩ ra cách này, anh em đỡ hẳn bao nhiêu mồ hôi, công việc lại nhanh hơn hẳn". Đó là mồ hôi đổ ra vì dân, là niềm vui khi nhìn thấy công trình sớm hoàn thành.

Tại những điểm nóng thi công khác như xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ), các cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác chính trị - đơn vị đảm nhận 11 căn nhà, đã "cắm bản", bám sát công trình từ ngày tháo dỡ nhà cũ. Dù điều kiện sinh hoạt nơi bản làng còn nhiều thiếu thốn, họ vẫn kiên trì, bền bỉ. Đặc biệt trong những ngày lễ, khi người thân sum họp, những người lính Công an vẫn miệt mài, làm việc không kể thời gian, chỉ với một mong muốn, đó là sớm mang mái ấm đến cho người dân.



Phòng Công tác chính trị hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà cho các hộ dân xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ. Ảnh: An ninh Lai Châu.

Trên khắp các huyện vùng cao như Mường Tè, Phong Thổ, Tân Uyên…, hình ảnh những người lính Công an vác xi măng nặng trĩu vai, dầm mình trong mưa, cuốc từng nhát đất để xây nền nhà cho dân đã trở nên thân thuộc, cảm động. Không khí thi công luôn khẩn trương, rộn ràng, không phân biệt ngày thường hay ngày lễ. Đó là âm thanh của sự cống hiến, nặng nghĩa tình quân dân.



Những viên gạch thấm đẫm nghĩa tình và nước mắt hạnh phúc



Mỗi căn nhà được dựng lên không chỉ là một công trình xây dựng, mà là kết tinh của tình người, của sự sẻ chia ấm áp từ trái tim. Mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều mang nặng nghĩa tình quân dân. Trong hành trình này, đã có không ít câu chuyện làm lay động lòng người.



Nổi bật là trường hợp của cụ Lò Thị Hói, năm nay đã 104 tuổi, sống tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ. Cụ đã trải qua bao mùa đông giá rét, bao mùa mưa dầm trong căn nhà lụp xụp, bốn bề trống hoác, gió lùa thấu xương.

Giờ đây, nhờ sự chung tay của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Lai Châu, cụ Hói đã có một ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng.

Khi được bàn giao ngôi nhà mới, đôi mắt mờ đục của cụ Hói rưng rưng lệ, ánh lên niềm hạnh phúc và lòng biết ơn vô bờ bến. Ngôi nhà mới không chỉ vững chãi mà còn tràn ngập ánh sáng và niềm vui, là "phép màu giữa đại ngàn" khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trao nhà mới cho cụ Lò Thị Hói. Ảnh: An ninh Lai Châu.

Tình nghĩa ấy còn lan tỏa mạnh mẽ ở cấp cơ sở. Công an xã, với vai trò là lực lượng gần dân nhất, đã phát huy tối đa tinh thần xung kích.

Tại xã Lản Nhì Thàng (huyện Phong Thổ), Công an xã đã chủ động đề xuất, trực tiếp hỗ trợ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ và dựng nhà mới cho hộ nghèo người Mông.

Tại xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn), Công an xã không chỉ phối hợp xây dựng mà còn vận động đoàn viên, hội viên và bà con trong bản cùng đóng góp ngày công, vật liệu, tạo nên một sức mạnh đoàn kết đáng kinh ngạc. Đặc biệt, trong những ngày lễ, chính sự tận tâm, không ngại khó của Công an xã đã lan tỏa, thôi thúc thêm tinh thần chung tay của nhân dân.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Lai Châu không chỉ là một kế hoạch hành động - đó là lời cam kết đanh thép và nhân ái của lực lượng Công an nhân dân Lai Châu "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Hơn cả việc xây những bức tường, đây là hành trình xây dựng niềm tin vững chắc, bồi đắp tình nghĩa sâu nặng giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an với Nhân dân thông qua những hành động cụ thể, thiết thực và đầy tính nhân văn.

Đại tá Nguyễn Viết Giang – Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, đó là "trách nhiệm từ trái tim". Lực lượng Công an Lai Châu sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để mọi người dân có được mái ấm an toàn, kiên cố, từ đó yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.



Cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh đảm nhận hỗ trợ nhân dân xây dựng 27 căn nhà tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè. Ảnh: An ninh Lai Châu.

Những ngày lễ đi qua, nhưng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy "vì dân quên mình" của người chiến sĩ Công an Lai Châu sẽ còn đọng mãi. Khi những mái nhà tình nghĩa tiếp tục mọc lên từ sự cống hiến không ngơi nghỉ của họ, niềm tin yêu của nhân dân vào chính quyền, vào lực lượng Công an lại càng được củng cố, vun đắp.

Mỗi căn nhà hoàn thành là một bước tiến quan trọng cho an sinh xã hội và là một minh chứng sống động, đẹp đẽ nhất cho giá trị nhân văn, cho tình đoàn kết mà lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đang ngày đêm gìn giữ và lan tỏa nơi địa đầu Tổ quốc.