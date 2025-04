Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì.

Cùng điều hành hội nghị có ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Chanh

Những con số ấn tượng

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh Lai Châu có tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát là 7.064 căn nhà, trong đó có 5.831 căn cần xây mới và 1.233 căn cần sửa chữa. Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện là 386.850 triệu đồng.

Tính đến ngày 19/4, chỉ trong hơn một tháng kể từ thời điểm Ban Chỉ đạo tỉnh họp ngày 5/3, số lượng nhà được triển khai đã tăng thêm 4.017 căn, nâng tổng số căn đã triển khai lên 4.782 căn (gồm 4.046 căn xây mới và 736 căn sửa chữa). Con số này thể hiện nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh.

Đến nay, tiến độ triển khai đã đạt 67,7% so với tổng nhu cầu toàn tỉnh và đạt 85,7% so với Quyết định 620/QĐ-UBND của tỉnh về kế hoạch thực hiện. Trong đó, Công an tỉnh đã và đang tích cực triển khai xây mới và sửa chữa 610 căn nhà cho các đối tượng theo kế hoạch được giao.

Ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chanh

Hiện còn 2.282 căn nhà chưa được triển khai. Một số huyện còn số lượng nhà chưa triển khai khá lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ trong thời gian tới. Cụ thể, Mường Tè còn 962 căn, Sìn Hồ còn 228 căn, Tân Uyên 135 căn, Nậm Nhùn 108 căn, Tam Đường 98 căn, Than Uyên 28 căn và thành phố Lai Châu còn 23 căn phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu.

Về nguồn lực tài chính, tỉnh Lai Châu đã huy động được kinh phí để hỗ trợ cho 6.280 căn nhà, tương ứng 349.020 triệu đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu 37.830 triệu đồng, tương ứng với 784 căn nhà chưa có nguồn hỗ trợ đầy đủ. UBND tỉnh Lai Châu đã chủ động có văn bản đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét cấp bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu này.



Ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chanh

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu, kết quả đạt được đến nay là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Trung ương; sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự quan tâm, ủng hộ quý báu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sự tin tưởng, đồng thuận hưởng ứng và tích cực tham gia của chính Nhân dân, những người thụ hưởng trực tiếp là yếu tố quyết định.

Các huyện, thành phố đã đồng loạt tổ chức phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt 2 năm 2025 và lễ ra quân tại các xã, phường, thị trấn, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Tiến độ triển khai được đẩy nhanh; một số đơn vị như thành phố Lai Châu, các huyện Than Uyên, Tam Đường, Tân Uyên đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tốt trong việc triển khai.

Quyết tâm về đích trước ngày 25/6/2025

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hội nghị đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất giải pháp từ các thành viên Ban Chỉ đạo, đại biểu tham dự tại các điểm cầu. Tất cả đều thể hiện sự thống nhất cao về quyết tâm và các giải pháp cần triển khai trong thời gian "nước rút".

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân đã tham gia tích cực, đồng hành cùng chương trình. Bà Giàng Páo Mỷ biểu dương và đánh giá cao một số ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cách làm hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ.

Bà Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động bám sát địa bàn, lĩnh vực phụ trách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn, xử lý phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chanh

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung cao độ, giao nhiệm vụ cụ thể, đúng người, đúng việc để về đích. Các cơ quan thông tấn, báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về tính nhân văn của chương trình để Nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Đối với Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 3.240 hộ đã khởi công. Đặc biệt, cần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để ra quân khởi công đồng loạt đối với 2.282 căn nhà còn lại ở các huyện chưa triển khai. "Các đồng chí phải xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thôn, xã, phường, xác định tiến độ thực hiện rõ ràng. Phải đồng loạt khởi công trong tháng 4/2025 để đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 25/6 theo đúng chỉ đạo của tỉnh", Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh quyết tâm.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ khẳng định: "Với quyết tâm chính trị rất cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ tiếp tục đạt được những kết quả rất thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà".