24 đoàn nghệ thuật toàn quốc hội tụ tại Tuyên Quang, tấu khúc tráng ca 80 năm
05/08/2025 09:05 GMT +7
Tối 4/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã chính thức khai mạc, quy tụ 24 đoàn nghệ thuật từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa - chính trị trọng điểm, mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Tuyên Quang có bà Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, cho biết, Hội thi nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà nhấn mạnh vai trò lịch sử đặc biệt của Tuyên Quang - "Thủ đô Khu giải phóng", "Thủ đô Kháng chiến", nơi Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những quyết định lịch sử cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Theo bà Hà, Tuyên Quang tự hào khi một lần nữa trở thành điểm hội tụ của những người làm công tác tuyên truyền văn hóa trong cả nước. Hội thi là dịp để Tuyên Quang giới thiệu hình ảnh quê hương cách mạng, nơi có di sản văn hóa phong phú, thiên nhiên tươi đẹp và con người thân thiện, nghĩa tình đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Hội thi năm nay có sự tham gia của 24 đội tuyên truyền lưu động, gồm: Tuyên Quang, Đồng Nai, Điện Biên, Sơn La, Quảng Nam, Lào Cai, Quảng Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, TP. Cần Thơ, Phú Thọ, TP. Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hưng Yên, Ninh Bình, Tây Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Gia Lai và Nhà hát Ca Múa Nhạc Đam San.
Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Việt Nam - Hào khí 80 năm vững bước tương lai”. Với 3 phần: “Hào khí cách mạng - Mùa thu độc lập”, “Giữ nước - Giữ hồn dân tộc” và “Phát triển và hội nhập - Tự hào Việt Nam”, chương trình được dàn dựng công phu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.
Trong khuôn khổ hội thi, từ ngày 5 đến 8/8, các đoàn sẽ có các buổi lưu diễn phục vụ nhân dân tại 7 địa điểm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: Quảng trường 15-5, xã Bắc Quang; Quảng trường 26-3, phường Hà Giang 1; Sân Trung tâm Thanh thiếu nhi, xã Sơn Dương; Quảng trường Toàn Thắng, xã Hàm Yên; Quảng trường Yên Sơn, xã Yên Sơn; Quảng trường phường An Tường (Quảng trường thành phố Tuyên Quang cũ); Sân vận động xã Chiêm Hóa.
Lễ bế mạc Hội thi dự kiến được tổ chức vào ngày 8/8 tại thành phố Hải Phòng.
