Bộ Công an hỗ trợ Lai Châu xây 1100 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm

Hơn 6.800 hộ dân ở Lai Châu có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Công an với UBND tỉnh Lai Châu về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Vương Trang)

Theo thống kê, toàn tỉnh Lai Châu có 6.833 hộ dân có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong tổng số hộ dân có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát, có 5.530 hộ nghèo, 1.234 hộ cận nghèo và 69 gia đình người có công. Tính đến ngày 11/4/2025, toàn tỉnh Lai Châu có 3.787 hộ đã và đang triển khai làm nhà, trong đó có 3.119 hộ xây mới, 668 hộ sửa chữa.

Thực hiện Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/12/2024 triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Bộ Công an đã tiến hành khảo sát tại một số huyện trên địa bàn để đánh giá và thống nhất phương án, số lượng hỗ trợ tỉnh Lai Châu triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Vương Trang)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tăng cường phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ của Bộ Công an trong xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ đã đề ra; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là đơn vị tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Bộ Công an; Sở Tài nguyên và Môi trường dựa trên nguyên tắc, quy định về cấp quyền sử dụng đất, thống nhất với các huyện, xã, hộ gia đình giải quyết thủ tục đất đai cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát để đảm bảo xây dựng nhà mới đúng quy định, kịp thời, thuận lợi nhất.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định: Việc hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu được Bộ Công an hết sức quan tâm. Sau buổi làm việc, Đoàn công tác sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về những khó khăn của tỉnh, đồng thời thống nhất sẽ hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây mới 1.100 căn nhà cho các gia đình thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Công an đã tiến hành khảo sát, kiểm tra và tặng quà 5 gia đình thuộc diện hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 2 xã: Nà Tăm và Bình Lư (Tam Đường, Lai Châu).