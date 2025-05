Lai Châu: Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Giao ban giữa lực lượng Biên phòng - Quân sự - Công an (Lai Châu) thực hiện Nghị định số 03/2019 của Chính phủ

Sáng 29/4, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban giữa lực lượng Biên phòng - Quân sự - Công an thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ quý I năm 2025.

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh quý I năm 2025, các lực lượng đã phối hợp triển khai các biện pháp, công tác nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bảo đảm an ninh dân tộc tôn giáo, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép; công tác đấu tranh với tội phạm ma túy và hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; công tác bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên thăm làm việc tại Lai Châu.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Hợi)

Các lực lượng Biên phòng - Quân sự - Công an cũng đã phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Lực lượng Biên phòng đã chủ trì phối hợp với các lực lượng tổ chức 166 lần, với 996 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới nắm tình hình trên tuyến biên giới; phối hợp với lực lượng quản lý biên giới, cửa khẩu phía Trung Quốc tổ chức tuần tra liên hợp chấp pháp được 3 lần, với 156 lượt cán bộ, chiến sĩ hai Bên tham gia.

Lực lượng Công an, Biên phòng đã phối hợp bắt 1 vụ, 2 đối tượng, các Đồn Biên phòng phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho lực lượng Công an 6 vụ, 7 đối tượng vi phạm về ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh, quản lý cho 164.921 lượt công dân Việt Nam và Trung Quốc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng đại diện lãnh đạo lực lượng Biên phòng - Quân sự - Công an chủ trì hội nghị. (Ảnh: Văn Hợi)

3 lực lượng đã phối hợp hiệp đồng vận chuyển, bàn giao 806 công dân nhập ngũ năm 2025 về các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì, vận động nhân dân tham gia 88 tổ, với 649 thành viên đăng ký tự quản 223,189km đường biên giới, 77 mốc quốc giới và 2 công trình (kè) biên giới; 203 tổ tự quản an ninh trật tự với 1.219 thành viên. Phối hợp tuyên truyền được 40 buổi, thu hút 10.869 lượt người nghe...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung chia sẻ một số kinh nghiệm, đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn đơn vị, địa phương.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu kết luận hội nghị. (Ảnh: Văn Hợi)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Thời gian tới, các lực lượng Biên phòng - Quân sự - Công an tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có các chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống không để bị động, bất ngờ; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và của tỉnh diễn ra trong năm 2025, nhất là trước, trong và sau thời gian Đại hội đảng bộ các cấp.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ trong lực lượng vũ trang; chủ động thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các sở, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ, thống nhất với 3 lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng…