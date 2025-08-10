Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9

Dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu đang ngày đêm “chạy đua với thời gian”, dồn toàn lực thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đó là đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử cho hơn 31.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đây là một cuộc "tổng tấn công" đầy ý nghĩa, không chỉ để hoàn thành chỉ đạo của Bộ Công an, mà còn đưa công tác quản lý đảng viên tiến lên một tầm cao mới, hiện đại và đồng bộ.

Công an tỉnh Lai Châu đang triển khai đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên. (Ảnh: Thu Trang)

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Bộ Công an được giao nhiệm vụ tham mưu đổi thẻ đảng viên, định danh và xác thực điện tử. Đây là một bước đi mang tính đột phá, nhằm số hóa công tác quản lý đảng viên, giúp thu thập và xác thực danh tính một cách chính xác, đồng thời mang lại nhiều tiện ích mới cho các đảng viên.

Nắm bắt tinh thần đó, Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng để triển khai nhiệm vụ này. Hơn 31.000 đảng viên trong toàn tỉnh đã được lên danh sách, sẵn sàng cho chiến dịch đổi thẻ đảng viên.

Công an tỉnh Lai Châu cũng đã lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Lực lượng Công an xã, phường được xác định là nòng cốt, là cánh tay nối dài, trực tiếp xuống cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn và thu nhận hồ sơ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu thực hiện các thủ tục đổi thẻ đảng viên. (Ảnh: Thu Trang)

Để đảm bảo tiến độ, Công an tỉnh đã thành lập 18 điểm tiếp nhận, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/7. Tại các điểm này, không khí làm việc luôn khẩn trương, nghiêm túc nhưng cũng rất cởi mở. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều quán triệt tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, quyết tâm không để đảng viên nào phải chờ đợi lâu. Việc thu nhận hồ sơ được thực hiện theo nguyên tắc "cuốn chiếu", đảm bảo khoa học và hiệu quả.

Đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên bắt đầu từ ngày 7/8 và sẽ kết thúc vào 30/8, chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 7/8 đến 15/8) tập trung rà soát thông tin, cập nhật danh mục chi bộ và thu nhận hồ sơ. Đây là giai đoạn nền tảng, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác để đảm bảo không có sai sót. Giai đoạn 2 (từ 16/8 đến 30/8) chuyển hồ sơ về Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội để in và trả thẻ cho các đảng viên.

Công an tỉnh Lai Châu phấn đấu hoàn thành việc đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trước ngày 2/9. (Ảnh: Thu Trang)

Mục tiêu của chiến dịch là 100% đảng viên chính thức trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thu nhận hồ sơ và cấp đổi thẻ. Để đạt được mục tiêu này, các cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu đã không quản ngại khó khăn, làm việc cả ngoài giờ hành chính, buổi tối, thứ bảy và chủ nhật.

Việc đổi thẻ đảng lần này không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần, mà còn là một bước ngoặt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Với nền tảng dữ liệu quốc gia, công tác quản lý đảng viên sẽ trở nên chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Đồng thời, việc này cũng giúp các đảng viên được tiếp cận với những tiện ích mới, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số chung của đất nước.