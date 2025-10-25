Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu và Hội Nông dân phường Đoàn Kết ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo đó, Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu sẽ cung cấp các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng như: Cho vay, tiền gửi, thanh toán, ngân hàng điện tử, bảo hiểm… phù hợp với nhu cầu từng hội viên; phối hợp thực hiện một số hoạt động xã hội, công tác an sinh tại địa phương theo kế hoạch từng thời kỳ.

Quang cảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Thanh Hoa)

Hội Nông dân phường Đoàn Kết tổng hợp nhu cầu vay vốn của hội viên, phối hợp cùng Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu tổ chức thẩm định và hoàn thiện hồ sơ vay vốn; phối hợp giám sát việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ, hạn chế nợ quá hạn.

Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Nông dân phường Đoàn Kết. (Ảnh: Thanh Hoa)

Sau khi thống nhất các nội dung, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Agribank Chi nhánh Đoàn Kết Lai Châu và Hội Nông dân phường Đoàn Kết trong việc triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Từ đó, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần hạn chế tín dụng đen.