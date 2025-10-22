Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sa Pa - Lai Châu sẽ khởi công vào đầu tháng 11/2025

UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh Lai Châu họp bàn, thống nhất về hướng tuyến và phạm vi thi công Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Dự án có điểm đầu tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai và điểm cuối tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức khởi công vào ngày 6/11/2025.

Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng chiều dài khoảng 8,6km, trong đó chiều dài hầm khoảng 2,5km, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp I miền núi.

Hầm gồm 2 ống song song, mỗi ống rộng 9m, bố trí 2 làn xe cơ giới, với vận tốc thiết kế 80km/h. Giữa hai ống hầm có lối thoát hiểm định kỳ theo đúng quy chuẩn an toàn.

Tuyến hầm được xây dựng đồng bộ với đường dẫn, cầu cống, hệ thống chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy, giám sát giao thông và trạm vận hành hiện đại.

Đây là một trong những hầm xuyên núi hiện đại và dài nhất khu vực Tây Bắc, hứa hẹn góp phần quan trọng trong việc rút ngắn quãng đường, thời gian di chuyển, đảm bảo giao thông thông suốt quanh năm, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất về sơ đồ hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Sa Pa, đồng thời thảo luận kế hoạch phối hợp triển khai dự án trong giai đoạn tiếp theo.

UBND phường Sa Pa cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chủ đầu tư để hoàn thiện các bước chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án được triển khai đúng tiến độ.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được hoàn thành mở ra động lực mới để phát triển du lịch, thương mại, logistics, mở rộng không gian liên kết vùng giữa Lai Châu – Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc.