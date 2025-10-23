Nông thôn Tây Bắc: Lai Châu tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh

Tham dự buổi tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có 40 cán bộ, giáo viên và hơn 750 học sinh Trường Tiểu học số 2. Thông qua những câu hỏi trắc nghiệm sinh động, trò chơi “Đố vui giao thông” và phần hướng dẫn nhận biết các biển báo, các em học sinh được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích, dễ hiểu về an toàn giao thông.

Gần 800 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học số 2 tham dự buổi tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. (Ảnh: Thu Trang)

Qua buổi tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh, giúp các em tự bảo vệ bản thân đồng thời góp phần giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn cho phụ huynh khi đưa đón con em đến trường.

Nhân dịp này, Công ty Thương mại và Đầu tư Hòa An Lai Châu đã tặng nhà trường hơn 110 chiếc mũ bảo hiểm theo chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2025 - 2026.