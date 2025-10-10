120 cán bộ công đoàn Điện Biên được “Trang bị vũ khí” Bảo vệ môi trường, an toàn lao động

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình phối hợp hành động giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, bà Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam – đã nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động này. "Chương trình nhằm thể hiện rõ nét, phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện làm việc. Qua đó, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững," bà Ngân khẳng định.

Hội nghị tập huấn chuyên đề quan trọng về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thu hút sự tham gia của 120 học viên là cán bộ công đoàn, cán bộ chuyên trách về ATVSLĐ đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Giang Nam

Theo đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, lớp tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức mà còn truyền đi những thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Đây cũng là diễn đàn để các học viên cùng trao đổi, thảo luận về những giải pháp thiết thực để tổ chức công đoàn có thể đóng góp hiệu quả vào công tác BVMT và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Trong thời gian diễn ra 2 ngày, 120 học viên sẽ được trang bị những nội dung cốt lõi và cập nhật nhất. Các chuyên đề bao gồm: Những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; Quy định về giấy phép môi trường và quy trình đánh giá tác động môi trường tại các đơn vị, doanh nghiệp; Các nội dung cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người lao động.

Qua lớp tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức mà còn truyền đi những thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Ảnh: Giang Nam

Hội nghị tập huấn tại Điện Biên được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức và năng lực hành động cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, từ đó lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn lao động tới toàn thể đoàn viên, người lao động tại địa phương.