Tuyên Quang khởi công xây dựng 5 trường nội trú xã biên giới

Tham dự Lễ khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân, xã Minh Tân, có ông Nguyễn Chí Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Minh Tân là một xã biên giới khó khăn của Tuyên Quang, nơi có tới 95% trong tổng số hơn 7.500 dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tham dự lễ khởi công tại xã biên giới Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Hạnh.

Thực tiễn ở đây có gần 1.500 học sinh đang phải học tập trong 3 trường chính và nhiều điểm trường thôn bản với cơ sở vật chất đã xuống cấp.



Để có được con chữ, nhiều học sinh tại Minh Tân phải đi bộ từ 5 đến 10km. Nỗi vất vả ấy bị nhân lên gấp bội vào mùa mưa, khi lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá luôn rình rập.



Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một trường phổ thông nội trú liên cấp tại Minh Tân được xác định là một yêu cầu cấp thiết. Đây không đơn thuần là xây thêm một ngôi trường, mà là một giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm bài toán khoảng cách, an toàn và điều kiện học tập.

Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Văn Nghị.

Ngôi trường mới sẽ xóa đi nỗi lo "đường xa, trường tạm", đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục cho con em đồng bào các dân tộc.



Dự án có có quy mô với 45 lớp học (25 lớp tiểu học, 20 lớp THCS) trên tổng diện tích hơn 41.600m², đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.500 học sinh. Quan trọng hơn, đây là một mô hình nội trú, giúp các em có nơi ăn ở, học tập tập trung, an toàn và có điều kiện phát triển toàn diện. Đây được kỳ vọng là "bước đột phá" trong công tác giáo dục vùng biên.

Giá trị của công trình này vượt xa ý nghĩa của một cơ sở hạ tầng. Nó được xem là một "hạt nhân giáo dục" tại địa bàn chiến lược. Khi phụ huynh yên tâm gửi gắm con em vào một môi trường học tập hiện đại, an toàn, họ sẽ yên tâm bám trụ, lao động sản xuất.

Các em học sinh tham dự buổi Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân. Ảnh: Đức Hạnh.

Giáo dục phát triển, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao chính là nền tảng bền vững nhất để giữ dân, giữ đất, góp phần củng cố phên dậu của Tổ quốc.



Ngôi trường được định hướng theo mô hình giáo dục tiên tiến, liên thông giữa hai cấp học, với đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trang thiết bị đồng bộ. Đây là một "điểm nhấn" trong công tác xã hội hóa giáo dục, tạo động lực phát triển cho cả tỉnh Tuyên Quang.

Việc đầu tư này không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội lâu dài của địa phương, đào tạo ra một thế hệ công dân mới có năng lực và kỹ năng hội nhập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm và tặng quà học sinh Trường Tiểu học B Minh Tân. Ảnh: Đức Hạnh.

Được biết, công trình được thực hiện trên cơ sở mở rộng, cải tạo từ Trường Tiểu học Minh Tân và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026, kịp cho năm học mới.

Cùng trong sáng 9/11, tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt khởi công tổng cộng 5 trường học tại các xã biên giới, cho thấy quyết tâm lớn trong việc thay đổi diện mạo giáo dục vùng khó.

Trước đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp 06 dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở) tại 6 xã biên giới của tỉnh.

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.300 tỷ đồng, dự án mang ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường an sinh xã hội, tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực cho vùng đặc biệt khó khăn.