Tuyên Quang phát huy truyền thống quê hương cách mạng, biến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thành động lực phát triển

Dấu ấn những con số "biết nói"

Ngày 8/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trong không khí trang trọng tại thủ đô kháng chiến xưa, sự kiện này mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một giai đoạn mới của công tác Mặt trận sau khi tỉnh được hợp nhất.



Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Mặt trận Tuyên Quang.

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và Mẹ Việt Nam Anh hùng; có 342 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, niềm tin và ý chí của hơn 1,8 triệu đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Quốc Việt.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, những kết quả cụ thể, chạm đến cuộc sống của từng người dân. Đó là sức mạnh của sự đồng thuận.

Con số 15.083 hộ nghèo, hộ khó khăn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở từ nguồn lực tiếp nhận lên tới trên 335 tỷ đồng và hơn 135.000 ngày công lao động, là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", "cả nước chung tay xóa nhà tạm".

Đó còn là hơn 50.000 m² đất người dân tự nguyện hiến để mở đường, làm cầu; là hơn 30 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công đóng góp xây dựng hạ tầng.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Quốc Việt.

Những con số "biết nói" này khẳng định một chân lý: Khi Mặt trận thực sự là cầu nối "ý Đảng - lòng Dân", khi các cuộc vận động xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, thì không có mục tiêu nào là không thể.

Đó chính là nền tảng, là vốn liếng quý giá nhất để MTTQ tỉnh Tuyên Quang vững bước vào nhiệm kỳ mới.

MTTQ phải gần dân, thực chất, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trương ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tạo đồng thuận xã hội; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng Nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và chính quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu MTTQ các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số trong tương tác và phản hồi ý kiến Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội với tinh thần "rõ việc – rõ trách nhiệm – rõ hiệu quả".

Ông Hầu A Lềnh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quốc Việt.

Triển khai mô hình “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các xã, phường; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Cần đổi mới các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thực chất, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhân rộng mô hình an sinh cộng đồng, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã kiểu mới, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn Đức Thắng. Ảnh: Mặt trận Tuyên Quang.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh yêu cầu xây dựng tổ chức Mặt trận thật sự vững mạnh, chuyên nghiệp, gần dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Thực hiện cơ chế "một việc – một đầu mối – một thời hạn – một kết quả rõ ràng, minh bạch". Khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức; tập trung triển khai hiệu quả các mô hình có khả năng nhân rộng, hiệu quả, có sự tham gia của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, MTTQ phải phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, giám sát, phản biện xã hội, coi Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, trí tuệ, tận tâm, chuyên môn vững.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Mặt trận Tuyên Quang.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu bế mạc, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và tỉnh, cùng sự đóng góp của các tổ chức thành viên và Nhân dân cho thành công của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất chủ đề "Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chung sức xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Linh.

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I đề nghị MTTQ các cấp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình hành động thiết thực. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác Mặt trận.

Phát huy mô hình tự quản ở khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, an toàn, ấm no. Tăng cường đối thoại, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội lần thứ I được xác định là dấu mốc quan trọng, khởi đầu giai đoạn mới của công tác Mặt trận, nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 119 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 09 ông, bà.



Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029, được tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.



Hội nghị thống nhất cử ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.



Các ông, bà: Âu Thị Mai, Triệu Tài Phong, Chu Thị Ngọc Diệp, Dương Minh Nguyệt, Phạm Văn Minh, Trần Thị Hoàn, Nguyễn Việt Khánh được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.



Đại hội tiến hành hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.