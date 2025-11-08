Tuyên Quang: Quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng

Đoàn đại biểu và diễn viên của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sang tham dự Lễ khai mạc Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt Nam – Văn Sơn (Trung Quốc) năm 2025. Ảnh: Sở VHTT&DL Tuyên Quang.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, nhận lời mời của Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), từ ngày 7/11 đến 9/11/2025 Đoàn đại biểu và diễn viên của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sang tham dự Lễ khai mạc Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt Nam – Văn Sơn (Trung Quốc) năm 2025 và tổ chức trao đổi làm việc về hợp tác phát triển du lịch biên giới Tuyên Quang (Việt Nam) - Văn Sơn (Trung Quốc).

Trong thời gian ở Châu Văn Sơn, Đoàn sẽ tham dự các hoạt động như: Chương trình khai mạc Lễ hội Tam Thất lần thứ 11 và Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt Nam- Trung Quốc (Văn Sơn ) năm 2025.

Hội đàm, trao đổi về hợp tác phát triển du lịch qua biên giới Tuyên Quang (Việt Nam) – Văn Sơn (Trung Quốc) trong thời gian tới; Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, tài nguyên du lịch tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang tại sự kiện giao lưu.

Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hoá, du lịch giữa tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Trung Quốc). Ảnh: Sở VHTT&DL Tuyên Quang.

Cùng với đó, Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc “Lễ hội Tam thất Văn Sơn lần thứ 11” và Hội chợ Kinh tế Thương mại và Du lịch biên giới Việt – Trung (Văn Sơn) năm 2025.

Thông qua việc tham dự các sự kiện văn hoá, du lịch và trao đổi hợp tác về phát triển du lịch qua biên giới giữa hai địa phương nhằm tăng cường và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hoá, du lịch giữa tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Trung Quốc).

Giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang; thiết lập quan hệ với các đối tác tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập.

Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa thiết thực, mở ra cơ hội để tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) và châu Văn Sơn (Trung Quốc) trao đổi thông tin, kết nối tour tuyến, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển văn hóa, du lịch, thúc đẩy và tăng cường hợp tác hữu nghị.