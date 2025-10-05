Tiêu có tuần mất giá, rời khỏi vùng đỉnh 148.000 - 150.000 đồng/kg duy trì trong nhiều ngày

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (5/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 145.000 - 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (5/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.013 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.938 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Nguyên nhân chính khiến thị trường điều chỉnh xuất phát từ áp lực bán ra của nông hộ và thương nhân sau giai đoạn giá tiêu neo cao. Bên cạnh đó, một phần nguồn cung từ các kho dự trữ và vùng sản xuất cũng được tung ra thị trường, tạo sức ép giảm giá tiêu. Ngoài ra, biến động tỷ giá cũng góp phần khiến giá hạt tiêu không giữ được nhịp tăng.

Dù giảm so với đầu tuần, song mức giá hiện tại vẫn được đánh giá là cao so với cùng kỳ nhiều năm, phản ánh bức tranh nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn ổn định.

Trong bối cảnh giá tiêu thế giới tăng nhờ áp lực bán giảm và nhu cầu từ Trung Quốc gia tăng, Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu vượt mốc 1,1 tỷ USD chỉ trong 8 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay, dù khối lượng chỉ đạt 166.098 tấn - con số thấp kỷ lục kể từ năm 2017.

Tháng 8, Mỹ vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam, nhưng lượng xuất khẩu chỉ đạt 4.426 tấn, trị giá 30,9 triệu USD, giảm 48,4% về lượng và 41,2% về giá trị so với năm ngoái. Dù vậy, Mỹ vẫn giữ vị thế then chốt đối với ngành hồ tiêu Việt Nam. Ngoài Mỹ, xuất khẩu sang một số thị trường khác như Đức, Hà Lan, Philippines, Ai Cập, Nga và Pakistan cũng giảm về lượng, nhưng kim ngạch vẫn tăng nhờ giá cao. Riêng UAE giảm cả lượng và giá trị. Bù đắp phần nào, xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai - đạt 13.282 tấn, tăng 58,3%; Ấn Độ 9.720 tấn, tăng 7,1%; Hàn Quốc 5.427 tấn, tăng 3,2%; và Anh 5.296 tấn, tăng 27%.

Hiện hàng tồn kho hạt tiêu trong nước có xu hướng giảm do cuối vụ thu hoạch, trong khi nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên, hỗ trợ giữ giá ở mức cao trong thời gian tới. Đặc biệt là khi các doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch giảm nhập khẩu hạt tiêu thô về chế biến và tái xuất khẩu sang Mỹ do mức thuế quan lên tới 40% đối với hàng hóa trung chuyển.

Nhiều dự báo cũng cho thấy triển vọng giá hạt tiêu trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 tiếp tục neo ở mức cao, với xu hướng tăng nhẹ chiếm ưu thế. Nguyên nhân chính là nguồn cung toàn cầu suy giảm do thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản lượng tại Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia. Nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn, đặc biệt mùa lễ hội, sẽ hỗ trợ giá. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro biến động mạnh từ các yếu tố như thời tiết, sản lượng thu hoạch và diễn biến thương mại quốc tế.