"Rau tốt nhất thế giới" hóa ra là rau giá rẻ quen thuộc ở Việt Nam, bổ tim, bổ mắt, bổ não

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC từng công bố bảng xếp hạng loại trái cây và rau củ tốt nhất, nổi bật với giá trị dinh dưỡng cao. Nổi bật trong danh sách này, có loại rau rất dễ dàng mua được ở chợ Việt với giá bình dân.

Cải thảo là loại rau ngon, mát, bổ dưỡng với nhiều cách chế biến. Ảnh minh họa.

Từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới. Dưới đây là danh sách những loại rau đó:

1. Cải xoong (100,00 điểm).

2. Cải thảo (91,99).

3. Cải cầu vồng (89,27).

4. Lá củ dền (87,08).

5. Rau chân vịt (86,43).

6. Rau diếp xoăn (73,36).

7. Rau xà lách (70,73).

8. Rau mùi tây (65,59).

9. Rau xà lách Romaine (63,48).

10. Rau cải rổ (62,49).

Một trong những loại rau thuộc top "rau tốt nhất thế giới" phải nhắc đến cải thảo. Rau cải thảo tuy chứa rất ít calo, nhưng là nguồn dinh dưỡng dồi dào đối với sức khỏe. Ảnh minh họa

Giàu dinh dưỡng: Trong 100g cải thảo có chứa khoảng 12 calo, 95,14g nước, 0,86g protein, 0,1g chất béo, 0,94g chất xơ, 13mg vitamin A, 80mg carotene, 0.03mg thiamin, 0,04mg riboflavin, 0,4mg niacin, 28mg vitamin C, 0,36mg vitamin E (T).

Rất tốt cho hệ tiêu hóa: Cải thảo là loại rau giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Chất xơ trong cải thảo cũng làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Vì đây là nguồn nhiên liệu chính cho các loài vi khuẩn thân thiện như Bifidobacteria và Lactobacilli. Những vi khuẩn này thực hiện các chức năng quan trọng như bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin K2 và B12.

Phòng ngừa sự phát triển của tế bào ung thư: Các chất dinh dưỡng này có thể làm tăng khả năng giải độc của men gan và thúc đẩy tốc độ giải độc của gan. Đồng thời, hoạt chất này ngăn chặn ADN của tế bào bị tổn thương từ đó phòng ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Làm đẹp da hiệu quả: Thông thường thời tiết hanh khô dễ khiến làn da khô ráp, nứt nẻ. Sử dụng thường xuyên những loại rau mọng nước, giàu vitamin như cải thảo sẽ tăng cường bù nước cho làn da, dưỡng da mịn màng hơn.

Tốt cho não bộ: Cải thảo tuy giá thành rẻ nhưng đây là một trong những lại rau được gọi là "thực phẩm cho não" vì hàm lượng đồng trong loại rau này chiếm 11,67% giá trị khuyến nghị hằng ngày. Tiêu thụ thực phẩm giàu đồng không chỉ giúp kích thích các quá trình suy nghĩ mà còn duy trì khả năng hoạt động trí óc sáng suốt và thúc đẩy tư duy vượt trội.

Kim chi cải thảo rất thơm ngon. Ảnh: Internet.

Rất tốt cho hệ tim mạch: Thường xuyên ăn rau cải thảo rất tốt cho sức khỏe. Bởi loại rau này chứa lượng đáng kể vitamin B9, là công cụ chính để cải thiện hoạt động của tim. Loại vitamin này giúp loại bỏ homocysteine - nguyên nhân chính gây ra các cơn đau tim, đồng thời cũng kiểm soát mức độ lắng đọng của cholesterol trong tim, do đó đảm bảo tránh được các rối loạn hệ thống tim mạch.

Tăng cường sức đề kháng: Rau cải thảo là loại rau xanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, đáp ứng hơn 45% nhu cầu hằng ngày. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành tế bào bạch cầu trung tính, giúp củng cố hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự xâm nhập của mầm bệnh.

Tốt cho phụ nữ: Chị em nên bổ sung thường xuyên loại rau này bởi nó rất tốt cho sức khỏe. Nếu bổ sung cải thảo trong thực đơn ăn uống sẽ giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như: tăng huyết áp, chóng mặt, thay đổi tâm trạng,… nhờ vào hàm lượng sắt cao có trong loại rau này.

Tốt cho mắt: Trong cải thảo cũng rất giàu lutein, có thể làm giảm tác hại của ánh sáng xanh từ điện thoại di động và máy tính, đồng thời có lợi cho sức khỏe của mắt.

Mặc dù rau cải thảo giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý rằng, vì cải thảo có màu xanh nhạt có nghĩa là nó chứa ít chất diệp lục, axit folic và một số chất dinh dưỡng.

Vì vậy, nên kết hợp với các loại rau có màu sắc khác để có thể cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần hằng ngày.

Khi chọn cải thảo, bạn nên chú ý chọn những cây cải tươi có màu xanh nhạt ở phần ngọn và trắnh sáng dần từ phần thân đến gốc. Những cây có lá trắng tươi, mỏng, cọng to, không quá sần sùi hay nhiều sâu sẽ tươi ngon hơn

Cách rửa trái cây và rau củ loại bỏ thuốc trừ sâu tối đa

Rửa với nước lạnh

Theo News Medical rửa trực tiếp trái cây và rau củ dưới vòi nước lạnh chảy, sau đó dùng tay hoặc bàn chải mềm cọ nhẹ bề mặt. Phương pháp này giúp loại bỏ bụi bẩn và một phần thuốc trừ sâu trên bề mặt.

Ngâm nước muối

Pha 1-2 muỗng canh muối vào 1 lít nước, ngâm trái cây và rau củ trong vòng 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Muối có thể giúp loại bỏ nhiều loại thuốc trừ sâu và các vi khuẩn trên bề mặt.

Ngâm nước giấm

Pha hỗn hợp 1 phần giấm trắng với 3 phần nước, ngâm trái cây và rau củ trong 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Giấm có tính axit, giúp loại bỏ hiệu quả thuốc trừ sâu và vi khuẩn.

Dùng sản phẩm rửa rau củ chuyên dụng

Sử dụng sản phẩm rửa rau củ được bán trên thị trường, pha theo hướng dẫn, ngâm và rửa trái cây, rau củ. Những sản phẩm này thường được thiết kế để loại bỏ tối đa thuốc trừ sâu và vi khuẩn mà vẫn an toàn cho người dùng.

Sử dụng baking soda

Pha 1-2 muỗng canh baking soda vào 1 lít nước, ngâm trái cây và rau củ trong 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Baking soda giúp làm sạch bề mặt, loại bỏ hầu hết các loại thuốc trừ sâu và hóa chất.

Mẹo hay rửa bằng nước ấm

Rửa trái cây và rau củ bằng nước ấm khoảng 40-50°C, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Nước ấm có thể giúp hòa tan một số loại thuốc trừ sâu, tuy nhiên không nên sử dụng nước quá nóng để tránh làm hỏng thực phẩm.



