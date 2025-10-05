Giá cà phê thế giới lên cao nhất 2 tuần, cà phê trong nước cũng có tuần đi lên

Giá cà phê hôm nay 5/10

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.527 USD/tấn, tăng tới 7,8% (326 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 8,1% (340 USD/tấn), lên mức 4.522 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 3,1% (11,9 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 390,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 4,2% (15,3 US cent/pound), đạt 374,15 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 116.500 – 117.000 đồng/kg, ghi nhận mức tăng 1.500 – 2.200 đồng/kg, tương ứng 1,1 – 1,9% so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 117.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 116.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 116.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.000 đồng/kg.

Cuối tháng 9/2025, giá cà phê tại thị trường nội địa giảm mạnh do nông dân và thương lái bán ra ồ ạt sau giai đoạn giá cao, gây dư cung và giá trên thị trường thế giới giảm. Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắc Nông vào ngày 29/9/2025 giảm từ 5.900 – 6.500 đồng/kg so với ngày 01/9/2025, xuống từ 115.300 – 116.700 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 9/2025 đạt 84,0 nghìn tấn, trị giá 477,0 triệu USD, giảm 0,1% về lượng nhưng tăng 3,7% về trị giá so với tháng 8/2025, tăng 63,5% về lượng và tăng 66,3% về trị giá so với tháng 9/2024. Lũy kế 9 tháng năm 2025, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,23 triệu tấn, trị giá 6,98 tỷ USD, tăng 11,1% về lượng và tăng mạnh 61,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Về giá: Giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 9/2025 ước đạt 5.679 USD/tấn, tăng 3,8% so với tháng 8/2025 và tăng 1,7% so với tháng 9/2024. Tính đến hết tháng 9/2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê ước đạt 5.658 USD/tấn, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ở hầu hết các chủng loại, ngoại trừ Excelsa.

Xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 vẫn giữ vai trò chủ lực, đạt 949,6 nghìn tấn, trị giá 4,91 tỷ USD, tăng 5,8% về lượng và tăng mạnh 57,3% về trị giá nhờ giá xuất khẩu tăng. Xuất khẩu cà phê Arabica cũng tăng trưởng mạnh với 60,5 nghìn tấn, trị giá 401,3 triệu USD, tăng 13,2% về lượng và tăng 120,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, xuất khẩu cà phê chế biến trong 8 tháng đầu năm 2025 đã trở thành động lực tăng trưởng mới đối với ngành cà phê, đạt 1,18 tỷ USD, tăng 63,5% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của chính sách khuyến khích chế biến sâu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và từng bước định vị lại vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế cạnh tranh một cách bền vững, ngành cà phê vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về năng lực chế biến, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan



