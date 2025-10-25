Thị trường tiêu trong nước đang ở giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau thời gian dài tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (25/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 142.000 – 143.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 143.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 142.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 142.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 142.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (25/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.229 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu giảm chủ yếu do nhu cầu xuất khẩu chững lại trong ngắn hạn. Các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh lượng nhập khẩu, sau thời gian tăng mua mạnh từ giữa tháng 9.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định mặt hàng tiêu vẫn có tiềm năng giữ giá cao trong dài hạn, nhờ nhu cầu toàn cầu tăng trở lại vào mùa đông và nguồn cung từ một số nước sản xuất lớn như Indonesia, Brazil đang giảm do thời tiết bất lợi.



Nhìn chung, thị trường tiêu trong nước đang ở giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau thời gian dài tăng mạnh, trước khi bước vào giai đoạn sôi động hơn của mùa cao điểm cuối năm.

Giá hạt tiêu thế giới nửa đầu tháng 10/2025 giảm ở hầu hết các vùng trồng chính so với tháng trước đó, trừ Indonesia.

Giá tiêu thế giới có nhiều biến động trong thời gian gần đây là do biến động của đồng nội tệ và điều kiện cung ứng. Tuy vậy, trong bối cảnh dịch bệnh trên cây trồng ngày càng phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, việc duy trì năng suất, chất lượng hạt tiêu đang trở nên khó khăn và cần có giải pháp đầu tư bài bản cho giống. Giá hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao trong thời gian tới do nguồn cung toàn cầu sụt giảm, trong khi nhu cầu thị trường thế giới đang có xu hướng phục hồi.

Theo xu hướng của thế giới, giá hạt tiêu tại thị trường trong nước thời điểm giữa tháng 10/2025 giảm đáng kể so với cùng thời điểm tháng trước, giảm khoảng 2.000- 4.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu tại các vùng trồng chính hiện dao động từ 144.500- 147.000 đồng/kg, tùy từng địa phương.

Cụ thể: Giá hạt tiêu ngày 17/10/2025 tại 2 vùng trồng chính là Đắk Lắk và Lâm Đồng hiện ở mức cao nhất, đạt 147.000 đồng/kg, nhưng so với mức giá tại thời điểm ngày 17/9/2025, giá hạt tiêu tại 2 địa phương này đều giảm 4.000 đồng/kg. Ngày 17/10/2025, giá hạt tiêu tại các địa phương như TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai giao dịch ở mức 146.000 đồng/kg, so với cùng thời điểm tháng 9/2025 giá đều giảm 4.000 đồng/kg.

Ngày 17/10/2025, giá hạt tiêu tại Gia Lai ở mức thấp nhất, giảm 3.500 đồng/kg so với ngày 17/9/2025, xuống mức 144.500 đồng/kg. Trong ngắn hạn, giá hạt tiêu trong nước nhiều khả năng sẽ duy trì vùng 145.000 - 155.000 đồng/kg. Nếu nguồn cung tiếp tục thắt chặt, giá có thể tăng lên trên mốc 155.000 đồng/kg vào cuối tháng 10/2025. Ngược lại, trong trường hợp nông dân ồ ạt bán ra khi vào vụ thu hoạch mới, giá có thể điều chỉnh giảm nhẹ.

Về dài hạn, thị trường hạt tiêu vẫn có nhiều tín hiệu tích cực khi Việt Nam tiếp tục giữ vị thế quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới, trong khi các yếu tố như biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất tăng và nhu cầu tiêu dùng toàn cầu hồi phục đang tạo điều kiện để giá hạt tiêu duy trì ở mức cao.