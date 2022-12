Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Clip: Sơn La: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng thôn, bản vùng cao

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh của lực lượng CAND bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Lực lượng Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chủ động tham gia phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Một buổi sinh hoạt của nhóm Liên gia tự quản số 7, bản Heo Trại, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tại đây các hộ gia đình sẽ đánh giá kết quả hoạt động của nhóm; bàn bạc tháo gỡ những tồn tại, hạn chế còn chưa được khắc phục trong năm vừa qua, ra soát giúp đỡ những gia đình còn khó khăn, chăm lo giáo dục con cháu trong nhóm chăm ngoan trong học tập, chấp hành nội quy, quy định của địa phương; không xa vào tệ nạn xã hội.

Công an tỉnh tập trung xây dựng, củng cố các tổ chức nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: ANTV Sơn La

Ông Quàng Văn Thái, Nhóm trưởng Nhóm Liên gia tự quản số 7 bản Heo Trại, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La) chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên họp nhóm và triển khai trong nhóm các chủ trương, đường lối chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước, các chủ trương cấp trên đã đề ra. Chúng tôi luôn nêu cao tình thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ cho nhau, thường xuyên họp nhóm để giáo dục con cháu thực hiện tốt, học tập đầy đủ không vi phạm pháp luật. Thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát những người lạ ra vào bản để nắm và theo dõi, đề phòng các phần tử xấu ra vào bản.

Buổi sinh hoạt của nhóm Liên gia tự quản số 7, bản Heo Trại, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nhân dân nắm được những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; xây dựng và phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại cơ sở. Với mục tiêu "gần dân, sát dân", nắm tình hình và xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, lực lượng Công an xã cũng thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường bám nắm địa bàn, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điển hình như: vận động, tuyên truyền nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bán hàng qúa giờ quy định, tích cực, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm; đồng thời, khảo sát, xây dựng mới, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn; củng cố hoạt động của các mô hình "tự phòng, tự quản" gắn với tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của mô hình tại khu dân cư, để thu hút cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Công an Sơn La tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nhân dân nắm được những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Ảnh: ANTV Sơn La

Toàn dân đồng lòng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trao đổi với phóng viên, trung tá Lò Văn Thiết, Đội trưởng Đội Phong trào Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Trong thời gian vừa qua, để phát huy hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đối với lực lượng Công an xây dựng phong trào đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện, xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch về nâng cao chất lượng hiệu quả các nhóm liên gia tự quản ở địa bàn cơ sở.

Công an Sơn La vận động thu hồi súng tự chế. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong thời gian vừa qua thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chọn xã Chiềng Pha xây dựng điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cùng theo đó đã chọn bản Heo Trại để xây dựng mô hình điểm về ANTT mô hình xã bình yên về đảm bảo ANTT không phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong năm vừa qua đã nhân rộng mô hình này lên toàn xã đối với 12/12 bản. Công tác tự phòng tự quản đối với nhóm liên gia tự quản chúng tôi, đã tham mưu cho lãnh đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn Công an xã để kiểm tra đôn đốc các nhóm liên gia tự quản trên địa bàn. Trong công tác tự phòng tự quản tự bảo vệ tuyên truyền cho nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các quy định của địa phương, của cơ quan, đơn vị.

Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) bán dân, bám bản thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: ANTV Sơn La

Trong năm qua, Công an huyện Thuận Châu đã duy trì và củng cố hoạt động của 391 tổ ANND, 391 tổ hoà giải, 391 tổ PCCC và 2.769 nhóm LGTQ về ANTT, 12 mô hình… giáo dục, giúp đỡ 411 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật gần 170 cuộc với gần 19.000 lượt người tham gia; tổ chức cho 75 cơ sở, hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo ANTT, PCCC; vận động thu hồi 130 khẩu súng tự chế.

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại huyện vùng cao Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, tạo nên thế trận ANND vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong việc tham gia bảo vệ ANTQ, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.