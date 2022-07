Công an tỉnh Sơn La thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày 25 và 26/7, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình các thương binh, liệt sỹ và các đồng chí thương binh trong lực lượng Công an Sơn La.

Đoàn công tác Công an tỉnh Sơn La do Đại tá Đinh Công Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, động viên: đồng chí Mai Quyền - thương binh, cán bộ Công an phường Quyết Tâm, TP Sơn La; đồng chí Lê Thanh Tùng – thương binh, Trưởng Công an xã Chiềng Kheo; gia đình liệt sỹ Lường Phát Chiêm và gia đình liệt sỹ Vừ Ngọc Súa (Thuận Châu).



Đại tá Đinh Công Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà đồng chí Mai Quyền - cán bộ Công an phường Quyết Tâm, TP Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong không khí gần gũi, ấm áp, thân tình, tại gia đình các thương binh, liệt sỹ; thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, Đại tá Đinh Công Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thương binh, liệt sỹ, thân nhân, gia đình các đồng chí thương binh - liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công an tỉnh Sơn La thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ Lường Phát Chiêm. Ảnh: ANTV Sơn La

Đồng thời mong muốn các thương binh, liệt sỹ và các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, đóng góp xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.