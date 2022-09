Công an tỉnh Sơn La đón 23 các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng, chăm sóc tại Công an tỉnh Sơn La

Theo thông tin từ công an tỉnh Sơn La, ngày 3/9, đơn vị đã tổ chức lễ "Đón các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng, chăm sóc tại Công an tỉnh Sơn La".

Công an Sơn La quan tâm trẻ đặc biệt khó khăn

Từ tháng 4/2022 Đảng ủy Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an 12 huyện, thành phố rà soát 166 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua khảo sát tâm tư, nguyện vọng của các cháu và người thân trực tiếp nuôi dưỡng, kết quả có 23 cháu đề nghị Công an tỉnh đón nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trực tiếp tại Công an tỉnh và 23 cháu sống cùng thân nhân đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh hoạt tại địa phương; 120 cháu còn lại được hưởng trợ cấp theo quy định và gia đình không có nhu cầu đề nghị chăm sóc, nuôi dưỡng.

Công an tỉnh Sơn La trao các phần quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc. Ảnh: ANTV Sơn La

Quá trình tổ chức nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo đúng thủ tục pháp lý theo yêu cầu của Pháp luật, quyền trẻ em. Công an tỉnh Sơn La sẽ nuôi dưỡng, bảo trợ các cháu đến 18 tuổi, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các cháu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để được học tập văn hóa, hỗ trợ, định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho các cháu sau khi trưởng thành.

Đồng thời Công an tỉnh Sơn La đã cắt cử CBCS trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc và đưa đón các cháu đi học hàng ngày; Bệnh xá Công an tỉnh tổ chức khám sàng lọc sức khỏe; thăm khám, điều trị khi các cháu bị đau ốm. Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ phân công các cơ sở Hội, Đoàn và đoàn viên phối hợp với cán bộ trực tiếp chăm sóc thường xuyên gặp, quan tâm, động viên nắm bắt tư tưởng của các cháu, cùng cháu cháu tham gia các hoạt động sinh hoạt ngoài giờ, vệ sinh nơi ở, chăm sóc vườn rau xanh,…

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó giám đốc Công an tỉnh hỏi thăm, động viên các cháu ở môi trường mới. ANTV Sơn La

Công an tỉnh Sơn La đã chuẩn bị hành trang để các con bước vào năm học mới. ANTV Sơn La

Trước đó vào tháng 9/2021, Công an tỉnh Sơn La cũng đã nhận chăm sóc nuôi dưỡng 4 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau 1 năm, các cháu đều khỏe mạnh và hòa nhập với môi trường sống mới, sinh hoạt, rèn luyện nề nếp, nỗ lực cố gắng, có thành tích học tập tiến bộ vượt bậc, được nhà trường, thầy cô ghi nhận, biểu dương.

Đây là một mô hình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách" của Công an tỉnh Sơn La, góp phần nâng bước tương lai của những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.