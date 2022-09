Công an huyện Mường La (Sơn La) đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vượt khó khăn, quyết tâm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm cấp CCCD cho người dân

Công an Sơn La rà từng nhân khẩu để cấp CCCD

Thực hiện "Chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm cấp CCCD gắn chíp điện tử" (từ ngày 22/8 đến 30/9/2022) Công an huyện Mường La đã tích cực xuống cơ sở " Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu" để tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn huyện thực hiện việc đăng ký làm CCCD và cấp mã định danh điện tử.

Chị Giàng Thị May, Bản Pá Súng – xã Mường Bú cho biết: được cán bộ công an đến tận nhà thông báo, tôi và chồng đã xuống xã để làm CCCD, mặc dù không biết chữ nhưng được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình chu đáo, thủ tục thì nhanh gọn nên tôi cảm thấy rất hài lòng.

Bà Lò Thị Dọn, bản Nong Pi, xã Pitoong chia sẻ: Tôi thì già rồi, lại còn bệnh tật đi lại rất khó khăn. Hôm nay, được các anh công an đến tận nhà đón đi xã làm căn cước tôi phấn khởi lắm, người dân đến làm đông nhưng tổ công tác vẫn rất nhiệt tình làm, cảm ơn các đồng chí công an.

Lực lượng Công an Sơn La làm việc không kể ngày nghỉ để tạo điều kiện tốt nhất cho công dân. ANTV Sơn La

Hiện nay, tổng số hồ sơ CCCD Công an huyện Mường La đã hoàn thành là gần 70.000 /74.000 hồ sơ và đăng ký cấp mã định danh điện tử cho hơn 6.000 người, đạt hơn 90 % chỉ tiêu Công an tỉnh giao. Để có được kết quả trên, cán bộ chiến sỹ Công an huyện đã thành lập các tổ công tác, tổ chức chia ca làm việc từ 7h00 sáng đến 22h giờ đêm tất cả các ngày trong tuần, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

Ngoài tiếp nhận hồ sơ tại điểm cấp CCCD của đơn vị, tổ cấp CCCD lưu động của đơn vị còn phối hợp với lực lượng công an các xã rà soát những cá nhân chưa làm CCCD và mã định danh điện tử để thông báo thời gian, địa điểm đến làm CCCD. Những trường hợp đặc biệt như: Người già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng do tai nạn, tâm thần... sẽ được lập danh sách, lấy thông tin cá nhân để tổ cấp CCCD lưu động đến tận nơi cư trú thực hiện.

Người già yếu được lực lượng Công an đến tận nhà để làm CCCD. ANTV Sơn La

Sơn La nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD

Trung tá Hoàng Chung, Đội trưởng Đội QLHC – TTXH Công an huyện Mường La cho biết: Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công an từ huyện đến cơ sở đã và đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tranh thủ cả ngày nghỉ cuối tuần chạy nước rút cho chiến dịch này. Dù thực hiện cùng lúc việc cấp CCCD và cấp định danh điện tử, song với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đang nỗ lực làm việc hết mình.

Thời gian tới, lực lượng Công an Sơn La sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, cùng với các địa bàn khác trong toàn tỉnh hoàn thành chiến dịch 40 ngày đêm cấp CCCD nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân về thời gian, thủ tục, đảm bảo đúng quy trình, quy định trong công tác cấp và quản lý thẻ CCCD.