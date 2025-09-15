Clip: Phiêng Cằm khát vọng vươn lên từ vùng đất khó, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Phiêng Cằm - vùng đất còn nhiều khó khăn

Xã Phiêng Cằm (Sơn La) trong những ngày đầu thu, khi nắng vàng trải nhẹ trên những triền đồi xanh mướt. Những đồi chè bạt ngàn, những vườn cây ăn quả sai trĩu, xen lẫn những nếp nhà kiên cố, tạo nên khung cảnh nông thôn tràn đầy sức sống.

Con đường dẫn vào trung tâm xã rộng mở, nối dài qua các bản làng. Niềm vui hiển hiện trong từng nụ cười, ánh mắt của bà con đồng bào các dân tộc nơi đây. Có được thành quả hôm nay, đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân trong việc triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719).

Phiêng Cằm hiện có 34 bản, 14.395 nhân khẩu, gồm các dân tộc Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú cùng sinh sống. Đây là xã còn nhiều khó khăn, đời sống của đồng bào còn nhiều thiếu thốn. Sau khi sáp nhập hai xã Phiêng Cằm và Chiềng Nơi cũ, xã mới chỉ đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới. Địa phương đối diện với nhiều thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Phiêng Cằm, một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Nhưng trong gian khó ấy, khát vọng vươn lên của người dân nơi đây luôn cháy bỏng và từng bước hiện thực hoá bằng ý chí và nghị lực kiên cường. Từ nguồn vốn Chương trình 1719, Phiêng Cằm ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa các bản, các vùng. Những tuyến đường liên bản như Nong Tầu Mông - Nong Nghè - Xà Nghè - Huổi Nhả - Phiêng Phụ A hay tuyến từ Chiềng Dong đến trung tâm xã được đầu tư, mở ra cơ hội mới cho phát triển sản xuất và giao thương hàng hóa.

Ông Vàng A Lả, Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Cằm, chia sẻ: Ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đặc biệt là chỉ tiêu nông thôn mới. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, Phiêng Cằm đạt ít nhất 16 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có từ 3 bản trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Xã tập trung hai khâu đột phá là phát triển nông nghiệp bền vững và đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội.

Theo ông Lả, phát triển kinh tế gắn với quy hoạch rừng, quy hoạch nông thôn, sản xuất theo hướng hữu cơ, bền vững sẽ giúp người dân có sinh kế lâu dài. Cùng với đó, việc ưu tiên đầu tư nâng cấp giao thông liên bản sẽ tạo điều kiện đưa nông sản ra thị trường, nâng cao thu nhập cho bà con.

Người dân xã Phiêng Cằm thay đổi tư duy sản xuất, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng bộ các giải pháp nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc

Ông Sồng A Chợ, dân tộc Mông, bản Nong Tàu Mông, nhớ lại: Mấy chục năm trước, dân bản quanh năm sống nhờ ngô, sắn; thu nhập thấp, đói nghèo bủa vây. Nhưng từ khi được vận động chuyển đổi sang trồng chè, cây ăn quả, gia đình tôi có của ăn của để, nuôi con đi học, sửa sang nhà cửa. Cái nghèo dần lùi xa.

Không chỉ ông Chợ, nhiều hộ dân khác cũng tìm thấy hướng đi mới từ cây chè. Anh Quàng Văn Thức, người Khơ Mú ở bản Huổi Nhản, chia sẻ: Từ năm 2012, gia đình tôi liên kết với nhà máy chè, được hỗ trợ giống, phân bón. Cây chè trở thành nguồn thu nhập ổn định. Giờ thì không chỉ nhà tôi mà nhiều hộ trong bản đã thoát nghèo nhờ cây chè.

Theo thống kê, toàn xã hiện đã khoanh vùng hơn 20 ha chè. Dù diện tích chưa lớn, nhưng định hướng của xã là xây dựng sản phẩm OCOP từ cây chè, đồng thời phát triển cây ăn quả đặc sản, nhằm nâng cao giá trị kinh tế.

Người dân xã Phiêng Cằm có thu nhập ổn định từ việc trồng chè. Ảnh: Văn Ngọc

Đến nay, 100% tuyến đường xã được bê tông, dải nhựa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 62% tuyến đường bản, liên bản được cứng hóa. Xã tiếp tục được phê duyệt đầu tư hai tuyến đường Phiêng Phụ B - Xà Liệt và Tong Chinh - La Va với tổng chiều dài 11km, kinh phí hơn 24 tỷ đồng.

Những con đường mới không chỉ mở lối cho hàng hóa ra thị trường, mà còn mở lối cho cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ. Bà con các dân tộc ở Phiêng Cằm giờ đây không còn ngại đường xa cách trở, mà có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, giao thương.

Bí thư Vàng A Lả cho biết: Phiêng Cằm có tiềm năng lớn về khí hậu, cảnh quan và văn hóa các dân tộc. Chúng tôi định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp. Đây là cách vừa tạo công ăn việc làm, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân”.

Vùng trồng chè tại bản Nong Tàu Mông, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Những điệu xòe Thái, những lễ hội dân gian Mông, Khơ Mú cùng phong cảnh núi rừng sẽ trở thành tài sản vô giá để thu hút du khách. Phiêng Cằm đang kêu gọi các nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích người dân tham gia làm du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay.

Trong những căn nhà mới xây, bên những đồi chè xanh mướt, bà con các dân tộc ở Phiêng Cằm hôm nay tràn đầy niềm tin. Nghị quyết đã rõ ràng, định hướng đã cụ thể, và quan trọng hơn cả là tinh thần đồng lòng, đoàn kết của chính quyền và nhân dân.

“Chúng tôi tin rằng với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm vươn lên của bà con, Phiêng Cằm sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng ấm no”, ông Vàng A Lả nhấn mạnh.

Từ vùng đất nghèo khó, Phiêng Cằm đang từng ngày vươn mình, thay da đổi thịt. Những con đường bê tông nối liền bản làng, những nương chè xanh ngát, những vườn cây ăn quả trĩu quả, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đồng bào, tất cả là minh chứng cho một chặng đường đổi mới.