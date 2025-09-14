Nguồn cung thắt chặt, giá cà phê tuần có tuần tăng rất mạnh

Giá cà phê hôm nay 14/9

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng phiên thứ ba liên tiếp, lên mức 4.817 USD/tấn, tương ứng tăng 2,64% (124 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng tháng 11/2025 cũng tăng 1,77% (80 USD/tấn) lên 4.601 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng mạnh 2,41% (9,65 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 410,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng 2,78% (10,75 US cent/pound), đạt 396,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 119.800 – 120.500 đồng/kg, tăng mạnh 7.200 – 7.800 đồng/kg, tương ứng 6,4 – 7% so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 120.200 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 120.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 119.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 120.500 đồng/kg.

Giá cà phê tăng vọt do Brazil khô hạn và nguồn cung toàn cầu thắt chặt. Như vậy là giá cà phê nói chung cả hai loại đều tăng mạnh trong tuần qua khi Arabica đạt mức cao nhất trong 4 tháng và Robusta cũng đạt mức cao nhất trong 10 ngày qua.

Giá cà phê cũng được hỗ trợ bởi lượng tồn kho cà phê ICE đang thắt chặt. Lượng tồn Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng qua, nằm ở mức 669.991 bao vào thứ Sáu. Riêng lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần tính đến thứ Sáu, xuống còn 6.557 lô.

Tuần trước sau khi Conab, cơ quan dự báo mùa vụ của Brazil, cắt giảm ước tính sản lượng cà phê arabica Brazil năm 2025 xuống còn 35,2 triệu bao, so với mức dự báo 37,0 triệu bao hồi tháng 5 đã giúp cho giá cà phê vững vàng hơn. Mặc dù Conab thường được bị xem là công bố con số có truyền thống giảm thấp một cách bảo thủ so với những khảo sát khác. Cơ quan này cũng ước tính tổng sản lượng cà phê Brazil năm 2025 xuống còn 55,2 triệu bao, so với mức ước tính 55,7 triệu bao hồi tháng 5.

Cà phê vừa đạt mức cao nhất trong 4 tháng. Giá sẽ tăng thêm bao nhiêu nữa?

Về cơ bản, hạn hán và các vấn đề hậu cần tại các quốc gia sản xuất cà phê lớn như Brazil và Việt Nam đã làm giảm nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu cà phê thế giới tăng lên. Đây là một yếu tố cơ bản mang tính lạc quan điển hình.

Thị trường thực cà phê Robusta/Conillon tại Brazil đã ghi nhận mức tăng giá mạnh trong tháng 8 và duy trì đà tăng cho tới đầu tháng 9.

Cà phê Robusta được hỗ trợ bởi mức tăng giá tại cảng London, mức chênh lệch xuất khẩu mạnh mẽ – do cạnh tranh bên ngoài gia tăng – và nhu cầu từ ngành công nghiệp trong nước. Việc người bán rút lui, mặc dù vẫn còn khối lượng lớn, đã góp phần hỗ trợ giá. Tuy nhiên, lượng dự trữ lớn của người trồng, cùng với vụ mùa mới từ Việt Nam vào tháng 10, có thể gây áp lực lên giá cà phê Robusta trong tương lai.

Riêng tình hình cà phê tại Mỹ, hiện các nhà rang xay phụ thuộc vào nhập khẩu cho hầu hết nguồn cung của họ, chi phí đã tăng thêm kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với Brazil vào tháng 7. Llượng cà phê xuất khẩu từ Brazil sang Mỹ đã giảm một nửa trong năm nay. Sự sụt giảm này tăng tốc vào tháng 8, khi lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil giảm hơn 75% so với tháng 8 năm 2024. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, một phần nguyên nhân của sự tăng giá này là do Trump đang áp thuế, và đặc biệt là thuế phạt, đối với Brazil.