Giá cà phê ở Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh theo xu hướng chung của thị trường thế giới

Giá cà phê hôm nay 13/9

Ngày 13/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng phiên thứ ba liên tiếp, lên mức 4.817 USD/tấn, tương ứng tăng 2,64% (124 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng tháng 11/2025 cũng tăng 1,77% (80 USD/tấn) lên 4.601 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng mạnh 2,41% (9,65 US cent/pound) so với phiên trước đó, đạt 410,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng 2,78% (10,75 US cent/pound), đạt 396,85 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 119.800 – 120.500 đồng/kg, tăng mạnh 2.000 - 2.200 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 120.200 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 120.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 119.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 120.500 đồng/kg.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), trong tháng 8, giá cà phê toàn cầu tăng 14,6% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức thuế 50% mà Mỹ áp lên hàng hóa Brazil và lượng tồn kho duy trì ở mức thấp.

Chỉ số giá cà phê toàn cầu trong tháng 8 khoảng 249,1 - 344,6 US cent/pound, tăng 14,6% so với tháng trước và tăng tới 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá của nhóm Arabica Colombia và Arabica khác tăng lần lượt 13,8% và 12,5% so với tháng trước, đạt bình quân 366,7 US cent/pound và 366,3 US cent/pound. Giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng 13,4% lên 366,9 US cent/pound.

Đặc biệt, Robusta ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên đến 19,1%, đạt 199,1 US cent/pound.

ICO cho rằng đà tăng giá mạnh mẽ này chủ yếu do tác động của mức thuế quan 50% của Mỹ đối với cà phê Brazil, đã ảnh hưởng đến hành vi bán hàng tại thị trường Brazil.



Giá cà phê tăng còn do tốc độ thương mại hóa chậm, theo ước tính của Công ty tư vấn Safras & Mercado, hơn 99% vụ mùa 2025-2026 của Brazil đã được thu hoạch, nhưng chỉ khoảng 35% được đưa ra thị trường.

Cũng theo báo cáo của ICO, thời hạn triển khai EUDR đang đến gần, điều này có thể thúc đẩy các nhà rang xay châu Âu tích trữ hàng tồn kho trước ngày 31/12 để tránh nguy cơ các lô hàng không tuân thủ quy định, từ đó tiếp tục gây áp lực tăng giá.



Lượng cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn London đã giảm 4,6% so với tháng trước, kết thúc tháng 8 ở mức 1,13 triệu bao loại 60 kg. Tương tự, lượng cà phê Arabica được chứng nhận cũng giảm xuống còn 0,77 triệu bao, tức giảm 7,9% so với tháng 7/2025, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2024.

Tại Việt Nam, biến động giá cà phê gần đây đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chuỗi cà phê.

Các nhà giao dịch tại Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất, lạc quan về triển vọng vụ mùa sắp tới nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong khi đó, thu hoạch tại Indonesia, nhà sản xuất robusta lớn thứ ba, lại gặp khó khăn do mưa nhiều.

Dự báo những tháng cuối năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu phục hồi mạnh từ các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và châu Á, trong khi giá thế giới vẫn duy trì ở mức cao.