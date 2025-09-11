Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh, 'nóng' thông tin về nguồn cung và yếu tố thuế quan

Giá cà phê hôm nay 11/9

Ngày 11/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.693 USD/tấn, tăng 2,31% (106 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng tháng 11/2025 cũng tăng 2,34% (106 USD/tấn) lên 4.477 USD/tấn, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,23% (96 USD/tấn), đạt 4.403 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,04% (8 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên 401 US cent/pound. Tương tự, hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng 1,34% (5,1 US cent/pound), đạt 386,9 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,32% (4,85 US cent/pound), đạt 373,55 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 116.000 – 116.900 đồng/kg, tăng mạnh 2.300 - 2.500 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 116.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 116.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 116.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 116.900 đồng/kg.

Dự báo những tháng cuối năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu phục hồi mạnh từ các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và châu Á, trong khi giá thế giới vẫn duy trì ở mức cao.

Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, trong khi Mỹ là nước tiêu thụ lớn nhất. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% kể từ đầu tháng 8/2025 đối với hầu hết hàng hóa từ Brazil, bao gồm cả cà phê, đã làm chao đảo thị trường cà phê quốc tế.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ đã giảm xuống còn 301.099 bao trong tháng 8/2025, so với 562.723 bao cùng kỳ năm ngoái. Số liệu từ ABICS cho thấy, xuất khẩu cà phê hòa tan của Brazil sang Mỹ trong tháng 8 giảm 59,9%, xuống còn 24.460 bao, so với 65.914 bao trong cùng kỳ năm ngoái.

Lượng tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng, còn 679.548 bao tính đến ngày 10/9. Tồn kho cà phê Robusta trên ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 tháng, còn 6.552 lô vào ngày 28/8 và chỉ nhích nhẹ lên 6.608 lô vào ngày 10/9.

Còn kết thúc tháng 8, lượng cà phê robusta được chứng nhận trên sàn London đã giảm 4,6% so với tháng trước, kết thúc tháng 8 ở mức 1,13 triệu bao loại 60 kg. Tương tự, lượng cà phê Arabica được chứng nhận cũng giảm xuống còn 0,77 triệu bao, tức giảm 7,9% so với tháng 7/2025, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2024.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), trong tháng 8, giá cà phê toàn cầu tăng 14,6% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức thuế 50% mà Mỹ áp lên hàng hóa Brazil, điều kiện thời tiết bất lợi tại quốc gia này và lượng tồn kho duy trì ở mức thấp.

Cũng theo báo cáo của ICO, thời hạn triển khai EUDR đang đến gần, điều này có thể thúc đẩy các nhà rang xay châu Âu tích trữ hàng tồn kho trước ngày 31/12 để tránh nguy cơ các lô hàng không tuân thủ quy định, từ đó tiếp tục gây áp lực tăng giá.