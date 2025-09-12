Giá cà phê tiếp tục tăng, Việt Nam lạc quan về triển vọng vụ mùa sắp tới

Giá cà phê hôm nay 12/9

Ngày 12/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.737 USD/tấn, tiếp tục tăng 0,94% (44 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng tháng 11/2025 cũng tăng 0,98% (44 USD/tấn) lên 4.521 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm nhẹ 0,24% (0,95 US cent/pound) so với phiên trước đó, xuống còn 400,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2025 giảm 0,21% (0,8 US cent/pound), đạt 386,1 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 117.800 – 118.500 đồng/kg, tăng mạnh 1.300 - 1.800 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 118.200 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 118.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 117.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 118.500 đồng/kg.

Nguồn cung thắt chặt là yếu tố chính thúc đẩy giá cà phê trên sàn giao dịch London. Tính đến ngày 26/8/2025, lượng cà phê Robusta lưu kho tại London chỉ còn 66.110 tấn, thấp nhất trong vòng một tháng. Trong khi đó, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn tại ICE giảm xuống 716.578 bao, mức thấp nhất hơn một năm.

Còn tính đến ngày 11/9/2025, tồn kho Arabica được ICE giám sát giảm xuống mức thấp nhất 16 tháng, còn 669.991 bao. Các yếu tố này đã góp phần hỗ trợ cà phê tăng giá.

Nguồn cung hạn chế, chính sách thiếu ổn định và lực mua từ các quỹ đầu tư cao đã đẩy giá cà phê tăng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh.

Các nhà giao dịch tại Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất, lạc quan về triển vọng vụ mùa sắp tới nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong khi đó, thu hoạch tại Indonesia, nhà sản xuất robusta lớn thứ ba, lại gặp khó khăn do mưa nhiều.

Những tháng cuối năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu phục hồi mạnh ở các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á, trong khi giá cà phê thế giới vẫn giữ ở mức cao. Tuy nhiên, ngành cà phê cũng sẽ đối diện thách thức từ biến động thời tiết, chi phí logistics và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Việc duy trì ổn định nguồn cung, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm được xem là chìa khóa để bảo đảm đà tăng trưởng bền vững trong cả năm 2025.

Đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất 14 tháng so với đồng USD, làm giảm doanh số xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê Brazil. Tuy nhiên, theo Rabobank, triển vọng vụ mùa Arabica 2026/27 tại Brazil – quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới – khá khả quan và có thể tác động đáng kể đến giá cả.