Sơn La: Sản xuất rau an toàn gắn với chế biến và tiêu thụ

Sơn La xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

Sau hơn 2 năm triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển vùng sản xuất rau an toàn tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ đến năm 2030, Sơn La đã đạt được những bước tiến vững chắc. Từ quy hoạch vùng trồng, ứng dụng khoa học công nghệ, đến xây dựng chuỗi liên kết, tất cả đang từng bước hướng tới nền nông nghiệp bền vững, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Sơn La phấn đấu trồng khoảng 25.000 ha rau, sản lượng trên 300.000 tấn. Trong đó, diện tích rau an toàn, tập trung, có truy xuất nguồn gốc đạt 7.500 ha, sản lượng hơn 80.000 tấn; trên 95% mẫu được kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vùng trồng rau an toàn xã Đông Sang, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đã ban hành quy hoạch phát triển vùng sản xuất rau an toàn giai đoạn 2021-2030, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Cùng với đó, các hợp tác xã (HTX) được hỗ trợ phát triển, cấp mã số vùng trồng; nông dân được tập huấn kỹ thuật sản xuất, sơ chế, bảo quản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Ông Trần Dũng Tiến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, cho biết: “Hằng năm, Sở đều ban hành hướng dẫn cơ cấu, thời vụ gieo trồng; phối hợp cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) xây dựng mô hình rau an toàn, nâng cao nhận thức cho người sản xuất và tiêu dùng. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ chứng nhận, phát triển vùng nguyên liệu cho chế biến, đầu tư thủy lợi bảo đảm nước tưới, tập huấn kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch, từ đó nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích”.

Từ sản xuất rau an toàn, nông dân Sơn La thuận tiện hơn trong việc tiêu thụ. Ảnh: Văn Ngọc

Sản xuất rau an toàn - giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân

Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh đã gieo trồng gần 14.000 ha rau, gia vị, cho sản lượng hơn 195.800 tấn. Trong đó, rau lấy lá đạt 5.238 ha, sản lượng 83.200 tấn; rau họ đậu 1.164 ha, sản lượng 13.259 tấn; rau lấy quả 5.108 ha, sản lượng trên 77.000 tấn.

Đáng chú ý, tỉnh Sơn La hiện có 11 HTX được cấp chứng nhận VietGAP; duy trì 40 chuỗi cung ứng rau an toàn với sản lượng 13.396 tấn/năm. Đặc biệt, HTX rau an toàn Tự Nhiên (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) đã được chứng nhận sản xuất rau hữu cơ, sản lượng đạt 145 tấn/năm, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao.

Nông dân Sơn La có thu nhập ổn định từ trồng rau an toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Một trong những điểm sáng là việc hình thành nhiều chuỗi liên kết bền vững giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp, giúp nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra.

Ông Phạm Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm và xuất khẩu Đồng Giao chia sẻ: “Hiện nay, Công ty đã xây dựng gần 1.500 ha vùng nguyên liệu tại Sơn La, trong đó khoảng 50% diện tích trồng rau, củ phục vụ chế biến.

Mỗi năm, Công ty thu mua, chế biến hơn 24.000 tấn ngô ngọt, đậu tương và các loại rau khác. Điều này không chỉ bảo đảm nguồn cung ổn định cho nhà máy, mà còn tạo đầu ra bền vững cho bà con nông dân”.

Sơn La đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo chuỗi liên kết, từ trồng trọt đến chế biến và tiêu thụ. Ảnh: Văn Ngọc

Thực tế cho thấy, sau hơn 2 năm triển khai, kế hoạch phát triển vùng sản xuất rau an toàn của Sơn La đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Diện tích trồng rau ngày càng mở rộng, sản lượng và chất lượng nâng cao, nhiều chuỗi liên kết được hình thành và phát huy hiệu quả.

Đây sẽ là nền tảng để tỉnh Sơn La tiếp tục đạt các mục tiêu đến năm 2030, hướng tới xây dựng nền sản xuất rau an toàn, bền vững, có khả năng cạnh tranh cao. Đồng thời, góp phần nâng cao giá trị, khẳng định vị thế của nông sản Sơn La trên thị trường, mang lại thu nhập ổn định và đời sống ngày càng tốt hơn cho nông dân.