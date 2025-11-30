Nông thôn Tây Bắc: Thực hiện tốt chính sách dân tộc, Tả Lèng “bứt phá” ngoạn mục

Hiệu quả từ việc thực hiện các chính sách dân tộc ở Tả Lèng

Xã Tả Lèng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Giang Ma, Tả Lèng, Hồ Thầu của huyện Tam Đường cũ. Trước đây, do cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí khồng đồng đều, tập quán canh tác lạc hậu nên thu nhập, đời sống của người dân trong xã còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn ở mức cao.

Nhiều tuyến đường liên bản, nội bản ở Tả Lèng đã được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, sát sao, nhất là sự quyết liệt trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, xã Tả Lèng đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi phương diện.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã khả quan và cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết quả này phản ánh sự chỉ đạo hiệu quả trong việc triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến thời điểm này, thu nhập bình quân đầu người tại Tả Lèng ước đạt 46,6 triệu đồng/năm, tăng 17,6 triệu đồng so với năm 2020.

Điểm nhấn trong phát triển kinh tế là sự đổi mới trong sản xuất nông nghiệp. Xã đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lương thực tiếp tục tăng về năng suất, đảm bảo an ninh lương thực với sản lượng lương thực có hạt đạt 8.550 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 677,4kg/người/năm.

Được hưởng lợi từ các chương trình, chính sách dân tộc, người dân xã Tả Lèng mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đặc biệt, xã Tả Lèng đã định hướng chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực đang được xã xây dựng bao gồm: gạo, cây ăn quả ôn đới, và dược liệu.

“Những năm gần đây, xã Tả Lèng đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình, dự án được xã triển khai khá bài bản, khoa học, trong đó tập trung đầu xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập” – ông Phong Vĩnh Cường, Chủ tịch UBND xã Tả Lèng cho biết.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Tả Lèng giảm rõ rệt qua từng năm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cùng với đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xã Tả Lèng đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Giai đoạn 2020-2025, xã Tả Lèng đã triển khai xây dựng 80 công trình, với tổng kinh phí 120,171 tỷ đồng, tập trung vào giáo dục, y tế, văn hóa, giao thông, thủy lợi và hạ tầng du lịch.

Nhờ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, bộ mặt nông thôn miền núi của xã Tả Lèng đã có những đổi thay mạnh mẽ. Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm các bản đã được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận lợi quanh năm; 96% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đặc biệt, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92,5…



Giảm nghèo bền vững nhờ chính sách dân tộc

Công tác giảm nghèo tiếp tục được xã Tả Lèng xem là nhiệm vụ trọng tâm. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 ước đạt 11.787 triệu đồng (vốn sự nghiệp). Nhờ triển khai đồng bộ, đúng đối tượng các chính sách, ước thực hiện năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 10,1%, với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 7,2%/năm.

Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Tả Lèng được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Thanh Ngân)

Việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc ở Tả Lèng không chỉ dừng lại ở kinh tế và hạ tầng, mà còn đi sâu vào đời sống tinh thần và an sinh xã hội. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các chế độ hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho con em hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Từ năm 2020 đến nay, xã Tả Lèng đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 116 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách (trong đó, 70 nhà theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát), thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho người dân.

Theo Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tả Lèng Lù Văn Trân, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã Tả Lèng không chỉ hỗ trợ người dân cây con giống mới, máy móc… mà còn đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho bà con.

Nhờ thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, bộ mặt nông thôn xã Tả Lèng có nhiều khởi sắc. (Ảnh: Thanh Ngân)

Anh Lù A Páo, ở bản Phô Hồ Thầu (Tả Lèng) chia sẻ: Cách đây mấy năm, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ máy cày. Từ khi có máy móc hỗ trợ, việc làm đất của gia đình cũng đỡ vất vả hơn, năng suất cây trồng cũng cao hơn. Hiện tôi đang tham gia lớp đào tạo kĩ thuật trồng rau an toàn do phòng Văn hóa – Xã hội xã tổ chức. Lớp học này rất thiết thực với bà con nông dân. Tham gia lớp học này, tôi nắm được kĩ thuật trồng và chăm sóc rau theo hướng an toàn, biết cách nhận biết và phòng trừ sâu bệnh hại…

Những thành tựu mà xã Tả Lèng đạt được trong những năm gần đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc triển khai đồng bộ và sáng tạo các chính sách dân tộc, mà trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ tăng trưởng kinh tế ổn định, đột phá về hạ tầng, đến thành công trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, Tả Lèng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, tạo ra một diện mạo nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.