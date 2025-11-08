Nông thôn Tây Bắc: Đồng bào người Dao ở Tả Lèng chung tay bảo vệ rừng

Chuyển biến công tác bảo vệ rừng ở Chu Lìn

Trên đường đưa chúng tôi đi thăm những cánh rừng ở bản Chu Lìn, anh Hoàng Văn Tuấn – Tổ trưởng Tổ Kiểm Lâm địa bàn xã Tả Lèng, bật mí: Bản Chu Lìn là một trong những điểm sáng của xã Tả Lèng về bảo vệ rừng. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của đồng bào người Dao nơi đây khá cao, nhất là với khu rừng cấm của bản. Với rừng cấm, bà con nơi đây tuyệt không chặt cây, săn bắn hay chăn thả gia súc. Nhờ đó, những cánh rừng ở bản luôn phát triển xanh tốt.

Đồng bào người Dao ở bản Chu Lìn ngày càng tích cực trong công tác bảo vệ rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đúng như lời anh Tuấn, khu rừng cấm của bản người Dao Chu Lìn thật xanh tốt, hiện hữu nhiều cây to, có những gốc cả 2 người lớn ôm không xuể. Không chỉ có rừng cấm, những cánh rừng khác ở bản Chu Lìn cũng trải một màu xanh bạt ngàn của các loại cây rừng.

Bản Chu Lìn có 139 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào Dao nơi đây mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Thu nhập, đời sống của người dân trong bản ngày càng cải thiện, nâng cao. Không chỉ quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, đồng bào người Dao ở Chu Lìn còn tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Phàn A Diu – Bí thư Chi bộ bản Chu Lìn, phấn khởi cho biết: Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của bản giờ có nhiều khởi sắc. Người dân trong bản ai cũng nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng. Bản đưa nội dung bảo vệ rừng vào trong quy ước của bản. Bà con trong bản cùng nhau thực hiện tốt, ai vi phạm sẽ không được nhận tiền bảo vệ rừng của năm đó.

Có sự tham gia bảo vệ của người dân, những cánh rừng ở bản Chu Lìn ngày càng phát triển xanh tốt. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Bí thư Chi bộ bản Chu Lìn, trước đây, phần vì đời sống khó khăn, phần vì tập quán canh tác nên tình trạng phá rừng làm nương rẫy, hay chặt cây, đốt nương gây cháy rừng trong bản thường xuyên diễn ra, khiến cho những cánh rừng của bản thường xuyên “rỉ máu”. Từ khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống, ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân trong bản được nâng lên rõ rệt. Tình trạng chặt cây, phá rừng làm nương rẫy trong bản giảm mạnh. Mấy năm gần đây, ở bản Chu Lìn không xảy ra vụ cháy rừng nào.

Rừng ở Chu Lìn thêm xanh

Bản Chu Lìn có hơn 400ha rừng. Bản có tổ chuyên trách bảo vệ rừng, với sự tham gia của các hộ dân trên địa bàn. Mỗi gia đình trong bản cử một người tham gia vào tổ chuyên trách bảo vệ rừng của bản. Tổ chuyên trách bảo vệ rừng của bản Chu Lìn hoạt động khá hiệu quả, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, canh gác rừng nhất là vào mùa khô hanh, nắng nóng.

Bản Chu Lìn là một trong những điểm sáng về bảo vệ rừng của xã Tả Lèng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chị Phàn Thị Sảng, ở bản Chu Lìn vui vẻ nói: Cũng như các hộ dân khác trong bản, mỗi năm gia đình tôi được nhận hơn 3 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Sau khi được nhận khoản tiền này, gia đình tôi thường sử dụng vào việc mua phân bón cho cây trồng. Hằng năm, gia đình tôi cùng các hộ dân trong bản đều ký cam kết bảo vệ rừng và cùng nhau thực hiện tốt các nội dung. Bà con trong bản giờ ai cũng ý thức được tầm quan trọng của rừng, nên rất tích cực trong việc bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nhờ có sự chung sức, đồng lòng giữ rừng của người dân, những cánh rừng ở bản Chu Lìn ngày càng phát triển xanh tốt, mang lại không khí trong lành, mát mẻ cho vùng quê nơi đây.

