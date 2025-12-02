Nông thôn Tây Bắc: Pắc Ta nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

Mùa khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng rình rập

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Pắc Ta, Hố Mít (huyện Tân Uyên cũ), xã Pắc Ta có tổng diện tích tự nhiên lên đến 16.858,59 ha. Xã sở hữu 7.870,07 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 6.550 ha. Tỷ lệ độ che phủ rừng của xã đạt 46,68%.

Toàn xã có 15 bản, với hơn 10.600 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc (Thái, Mông, Dao, Kinh, Khơ mú...) cùng chung sống. Nằm trong vùng lòng chảo được bao quanh bởi các dãy núi có độ cao trung bình từ 1.000 - 2.000m so với mực nước biển, độ dốc bình quân từ 25 - 30%, xã Pắc Ta có địa hình chia cắt phức tạp, kinh tế nhân dân còn nhiều khó khăn, tập quán canh tác nương rẫy ở các bản gần rừng vẫn còn phổ biến. Chính sự phụ thuộc vào rừng và ý thức chưa đồng đều ở một bộ phận người dân cộng với mùa khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng là rất cao.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở xã Pắc Ta có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trước mối đe dọa thường trực này, ngay từ đầu mùa khô, xã Pắc Ta đã thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của xã, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ huy, xã Pắc Ta cũng đã nhanh chóng xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô chi tiết, đồng thời tổ chức cho các hộ dân ở các bản trong xã ký cam kết bảo vệ rừng.

Đặc biệt, xã Pắc Ta duy trì nghiêm lịch trực cháy 24/24h trong những ngày khô hanh cao điểm. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của xã được phân công phụ trách trực tiếp từng bản và thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thực tế tại các cánh rừng trên địa bàn.

Không dừng lại ở đó, xã Pắc Ta còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật Lâm nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ rừng và PCCCR cho người dân.

Tỷ lệ độ che phủ rừng của xã Pắc Ta đạt 46,68%. (Ảnh: Thanh Ngân)

Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng cho người dân

Từ đầu năm đến nay, xã Pắc Ta đã tổ chức 17 lượt tuyên truyền về các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại 15 bản và 2 điểm trường, thu hút 1.565 lượt người cùng hơn 320 học sinh, giáo viên tham gia. Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng xã Pắc Ta còn biên soạn file tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua loa phát thanh của các bản trên địa bàn xã, với tổng số 216 lượt. Qua công tác tuyên truyền, ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân trên địa bàn xã Pắc Ta được nâng lên rõ rệt. Công tác tuần tra rừng, tuần tra, kiểm soát lâm sản cũng được xã Pắc Ta chỉ đạo quyết liệt, với sự tham gia tích cực của tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã Pắc Ta còn chủ động triển khai tu sửa 15,22km đường băng trắng cản lửa tại các bản trọng điểm như: Liên Hợp, Nà Ún, Bó Lun, Sơn Hà, Pắc Ta, Nà Sẳng; củng cố và duy trì hoạt động của 15 tổ chuyên trách bảo vệ rừng của các bản, với tổng số 2.208 thành viên. Các tổ chuyên trách bảo vệ rừng được trang bị các dụng cụ chữa cháy cơ bản như dao phát, cuốc, xẻng.

Người dân xã Pắc Ta ngày càng tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Đình Định – Chủ tịch UBND xã Pắc Ta cho biết: Yếu tố then chốt làm nên thành công của Pắc Ta chính là việc triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Người dân trên địa bàn được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần tăng thêm thu nhập. Đây cũng chính là động lực để người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng.

Theo Chủ tịch UBND xã Pắc Ta, thông qua tuyên truyền, hướng dẫn và thụ hưởng chính sách, ý thức bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của đại đa số người dân đã được nâng lên rõ rệt. Người dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống, từ đó tự nguyện trở thành những "kiểm lâm viên" tại chỗ, góp phần giữ vững màu xanh cho quê hương.

Nhờ sự quyết liệt trong công tác quản lý và sự phối hợp tuần tra thường xuyên của các đơn vị chức năng, tổ chuyên trách bảo vệ rừng các bản, các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn xã giảm mạnh. Những cánh rừng trên địa bàn xã ngày càng phát triển xanh tốt, mang lại không khí trong lành, mát mẻ cho người dân địa phương.