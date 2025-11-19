Nông thôn Tây Bắc: Chuyện vươn lên thoát nghèo ở Quài Tở

Tập trung phát triển cây công nghiệp, mở hướng thoát nghèo

Xã Quài Tở hôm nay được sáp nhập bởi 3 xã trước đây là Tỏa Tình, Tênh Phông, Quài Tở. Những năm trước, người dân Quài Tở canh tác chủ yếu dựa vào cây trồng truyền thống như lúa nương, sắn, ngô, sơn tra… nhưng hiệu quả thấp, năng suất bấp bênh theo mùa vụ.

Đất đai bị chia nhỏ, thiếu kỹ thuật thâm canh khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong việc cải thiện thu nhập. Từ thực tế đó, cấp ủy và chính quyền xã đã xác định việc tái cơ cấu nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, là chìa khóa giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ những vườn cà phê đã đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Ảnh Vinh Duy.

Nghị quyết và chương trình hành động được ban hành, đi cùng đó là sự vào cuộc đồng bộ: tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. Từng bước, những diện tích cây trồng kém hiệu quả được thay thế bởi các loại cây lâu năm phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng và đặc biệt có giá trị kinh tế cao.

Giờ đây, diện mạo nông nghiệp Quài Tở đã đổi khác. Với diện tích 759ha mắc ca, 119ha lê, 85ha hồi, 83,5ha thảo quả, 77,4ha sa nhân, cùng diện tích trồng dược liệu quý dưới tán rừng như 3,3ha sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu đã trở thành mô hình mẫu cho hướng đi mới. Không chỉ vậy, xã vẫn duy trì ổn định diện tích cây lương thực trọng yếu và đưa vào sản xuất các giống ngô, lúa có năng suất cao, bảo đảm an ninh lương thực.

Một trong những bước chuyển quan trọng của Quài Tở là thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những buổi tập huấn về giống mới, kỹ thuật cải tạo vườn, bón phân, phòng bệnh… đã giúp bà con tiếp cận phương pháp canh tác hiện đại, từng bước thay đổi thói quen sản xuất truyền thống.

Đứng trên đỉnh đèo Pha Đin nhìn xuống, những nương cà phê xanh mướt một màu hứa hẹn mang lại những mùa bội thu cho nông dân Quài Tở. Ảnh Vinh Duy.

Cùng với đó, xã tạo điều kiện thu hút tổ chức, doanh nghiệp đầu tư mô hình kinh tế mới; hạ tầng giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất quy mô lớn. Từ sản xuất nhỏ lẻ, người dân dần chuyển sang mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Hiện toàn xã có 8 hợp tác xã, 31 tổ hợp tác, cùng 7 sản phẩm OCOP 3 sao, trở thành hạt nhân thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn. Những mô hình liên kết đã mở ra cánh cửa mới: sản phẩm làm ra không chỉ dừng lại ở chợ địa phương mà còn có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Cà phê, “mạch xanh” kinh tế giúp người dân làm giàu

Đi giữa vùng cà phê Quài Tở vào mùa quả chín, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các hộ dân tất bật thu hái, tiếng cười nói rộn ràng trên nương. Cà phê giờ đây không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là niềm tự hào của mảnh đất này.

Toàn xã hiện có 1.635,18ha cà phê, trong đó 640,21ha trồng mới, tập trung tại các bản Chế Á, Hua Sa A, Hua Sa B, Háng Tàu, Sông Ia… Việc hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn giúp Quài Tở khai thác tối đa lợi thế khí hậu và thổ nhưỡng, đồng thời tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp đầu tư, hướng đến sản xuất bền vững.

Người dân trong xã được cán bộ khuyến nông đến hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê. Ảnh Vinh Duy.

Ông Nhữ Duy Đông, Chủ tịch UBND xã Quài Tở, chia sẻ rằng những năm gần đây, cà phê đã mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định cho người dân: “Nhiều hộ mạnh dạn mở rộng diện tích, áp dụng kỹ thuật trong trồng, chăm sóc và thu hái. Xã định hướng phát triển cà phê hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và liên kết doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm. Mục tiêu là đưa cà phê Quài Tở trở thành sản phẩm chủ lực, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân”.



Không chỉ cây trồng, chăn nuôi cũng trở thành điểm sáng trong bức tranh nông nghiệp của xã. Từ các chính sách hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật, người dân được hướng dẫn cải tạo chuồng trại, áp dụng biện pháp phòng bệnh, sử dụng các giống vật nuôi chất lượng cao.

Nhiều mô hình chăn nuôi tập trung, bán chăn thả đã hình thành, mang lại nguồn thu ổn định. Tổng đàn vật nuôi của xã hiện đạt hơn 137 nghìn con, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Anh Vàng A Thu, bản Sông La, phấn khởi cho biết: “Nhờ được tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ tiêm phòng định kỳ, đàn vật nuôi của gia đình tôi phát triển ổn định, ít dịch bệnh. Thu nhập tăng rõ rệt, gia đình có điều kiện mở rộng quy mô”.

Không chỉ chú trọng phát triển cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi cũng được người dân quan tâm. Nhiều trang trại chăn nuôi gia súc được hình thành, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Vinh Duy.

Nông nghiệp không chỉ giúp người dân ổn định đời sống mà còn tạo bước đột phá để xã tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Những con đường bê tông dẫn vào các vùng sản xuất, những bản làng khởi sắc từ kinh tế nông nghiệp cho thấy nỗ lực của chính quyền và sự đồng hành của nhân dân đang tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ.

Quài Tở hôm nay đang bước đi bằng sự tự tin và quyết tâm. Với những lợi thế sẵn có và chiến lược phát triển đúng hướng, mảnh đất này đang hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại – xanh – bền vững, nơi mỗi mùa vụ không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn gửi gắm niềm tin về một tương lai tươi sáng cho người dân.