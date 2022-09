Niềm vui của nông dân trồng ngô ở vùng cao Sơn La

Vụ ngô lai năm nay được mùa, được giá nên bà con ở các xã vùng cao của tỉnh Sơn La ai nấy cũng vui mừng, phấn khởi.

Nông dân vùng cao Sơn La thu hoạch ngô bắp. Ảnh: Mùa Xuân.

Sơn La vào mùa bẻ bắp

Có mặt tại xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La những ngày cuối tháng 9, trên khắp triền đồi những bắp ngô lai của người dân đang ngả vàng, bà con rộn ràng trên lưng gùi lù cở lên nương bẻ bắp ngô để kịp bán cho thương lái.

Anh Và Phỏng Vừ, bản Co Mạ, xã Co Mạ (Thuận Châu), chia sẻ: Hiện tại giá ngô lai bán nguyên bắp tại xã vùng cao Co Mạ đang được các thương lái đến thu mua với giá 4.200 đồng/kg. Vụ ngô lai năm nay được mùa, được giá nên bà con chúng tôi đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để bẻ ngô bắp.

Bây giờ, những tuyến đường liên xã ở các xã vùng cao Sơn La được nhựa hóa đã góp phần giúp cho việc giao thương hàng hóa thuật tiện, nhất là nông sản của người dân chúng tôi bán ra được giá cao hơn.

Những bắp ngô đầy hạt của nông dân vùng cao Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Còn chị Hờ Thị Pà, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu phấn khởi: Vụ ngô năm nay gia đình tôi trồng được 2 ha giống ngô lai 955S, 6101, 511. Hiện gia đình tôi đã thu được 9 tấn ngô bắp, với giá bán hơn 4.300 đồng/kg, gia đình tôi thu về gần 40 triệu đồng.

Theo người dân các xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu, mặc dù ngô bắp mới bước vào vụ thu hoạch nhưng giá năm nay so với năm ngoái cao hơn hẳn. Năm nay, giá phân bón, giá giống cũng cao nên việc ngô bắp bán được giá đã phần nào giúp người dân trồng ngô yên tâm hơn.

Khác với các xã vùng cao ở huyện Thuận Châu, tại huyện Mai Sơn giá ngô bắp năm nay được người dân thông tin cao gấp nhiều lần. Anh Giàng A Dạy, bản Rừng Thông, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn (Sơn La), bảo: Vụ ngô năm nay gia đình tôi trồng 1 ha giống ngô lai 6253, hiện tại các thương lái đang đến thu mua, với giá bán 6.400 đồng/kg. Vụ năm 2021, thời điểm này giá mới chỉ bán được 4.500 đồng/kg, nhưng giờ bán được giá cao như này, người dân chúng tôi phấn khởi lắm.

Hiện tại giá ngô lai bán nguyên bắp tại xã vùng cao Co Mạ đang được các thương lái đến thu mua với giá 4.200 đồng/kg. Ảnh: Mùa Xuân.

Ngô Sơn La được mùa, được giá

Lý giải về giá ngô trên địa bàn huyện cao hơn so với một số vùng khác, ông Nguyễn Khắc Hào, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Mai Sơn, cho biết: Huyện Mai Sơn hiện có hơn 11 nghìn ha ngô vụ mùa. Địa bàn huyện Mai Sơn có nhiều Công ty doanh nghiệp thu mua bắp ngô về ủ sớm nên giá thành cũng cao hơn. Bên cạnh đó, đường giao thông đi lại thuận tiện, khoảng cách từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ gần nên sẽ giảm được chi phí vận chuyển, từ đó tăng giá cả.

Để đảm bảo gieo trồng đúng khung thời vụ, người dân đã tích cực chăm sóc, đặc biệt là khâu làm đất, xuống giống đến bón phân, cách nhận biết, phòng trừ sâu bệnh hại ngô, đặc biệt là chú trọng bón phân, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra diện tích ngô đã trồng, trồng dặm bổ sung những diện tích bị chết cũng như phát hiện sâu bệnh gây hại và có biện pháp phòng trừ.

Theo người dân ở vùng cao Sơn La, vụ ngô bắp năm nay có giá cao hơn so với mọi năm. Ảnh: Mùa Xuân.

Vụ xuân hè năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La, như Mai Sơn, Phù Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Vân Hồ, thành phố… đã tập trung gieo trồng các giống ngô lai năng suất cao như: CP989, LVN10, NK6253, 955S… Hiện, diện tích ngô trồng ở các huyện vùng cao đang cho thu hoạch tập trung vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Ngô được trồng ở các xã vùng cao của tỉnh Sơn La chủ yếu là trên đồi dốc, đời sống nhân dân còn khó khăn nên việc đầu tư chăm sóc bón phân còn hạn chế dẫn đến năng suất ngô thấp. Song nhờ gieo trồng đúng lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật và đầu tư chăm bón để cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt. Đồng thời, nhờ đưa các giống ngô lai mới có năng suất, chất lượng, có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khô hạn giúp nâng cao năng suất; góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.