Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 có gì đặc sắc?

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc quy tụ 74 gian hàng

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc vào sáng nay (14/11) tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025. (Ảnh: Thanh Hoa)

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc diễn ra trong 3 ngày (14-16/11). Sự kiện này nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2025.

Được tổ chức quy mô cấp vùng, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm và không gian văn hóa ẩm thực; tổ chức không gian biểu diễn văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các phiên livestream bán hàng trực tuyến; phiên giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối bán lẻ, siêu thị…

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Tùng Phương)

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định: Ngày hội là dịp để các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng liên kết chuỗi giá trị, từ sản xuất đến phân phối, hướng tới xây dựng thị trường vững mạnh cho hàng hóa miền núi. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thông tin, tư vấn thị trường, kết nối hệ thống phân phối, giúp sản phẩm vùng cao từng bước khẳng định vị thế, không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mong muốn, sau Ngày hội, các địa phương sẽ tiếp tục chủ động kết nối cung cầu, áp dụng khoa học công nghệ, chuyến đổi số trong thương mại, tận dụng hiệu quả các kênh bán hàng hiện đại.

Ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Tùng Phương)

Phát biểu tại Ngày hội, ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu bày tỏ tin tưởng Ngày hội là bước khởi đầu quan trọng, giúp Lai Châu tiếp cận sâu rộng hơn nữa với thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là qua các nền tảng số.

“Tỉnh Lai Châu mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ Bộ Công Thương cùng các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối để đẩy mạnh liên kết vùng, thúc đẩy phát triển sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng Lai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho hay.

Trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025 cho 13 bộ sản phẩm, sản phẩm của 11 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Trần Tuấn)

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phía Bắc quy tụ của 74 gian hàng đến từ nhiều địa phương, riêng tỉnh Lai Châu có 50 gian hàng. Các sản phẩm được trưng bày phong phú và đa dạng, mở ra cơ hội để các địa phương quảng bá, giới thiệu sản phẩm và mở rộng kết nối giao thương. Đồng thời đây cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa, hình ảnh con người Lai Châu thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong và ngoài khu vực.

Tại Lễ khai mạc Ngày hội, các đại biểu còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, gian Livestream bán hàng.

Ngày hội quy tụ 74 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc. (Ảnh: Trần Tuấn)

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu công nhận và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025 cho 13 bộ sản phẩm, sản phẩm của 11 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn; trao giấy chứng nhận doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh kinh doanh sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu năm 2025 cho các chủ thể.

Sau Lễ khai mạc, từ nay đến hết ngày 16/11, Ngày hội sẽ tiếp tục diễn ra với các hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm tại các gian hàng; hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; livestream sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lai Châu.