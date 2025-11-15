Lai Châu có nhiều năng về phát triển nông nghiệp hữu cơ, du lịch

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Tập đoàn BRG nhằm trao đổi, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh ở một số lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dược liệu.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, Lai Châu luôn hoan nghênh và sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư vào địa bàn. (Ảnh: Thu Trang)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: Là tỉnh miền núi biên giới, Lai Châu có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng – an ninh. Tỉnh có đường biên giới dài 265,165km tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đặc biệt, Lai Châu có nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp hữu cơ, năng lượng tái tạo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, dược liệu quý, nhất là cây sâm Lai Châu…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lai Châu đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù giàu tiềm năng song do nhiều nguyên nhân, nên những thế mạnh của Lai Châu chưa được khai thác hiệu quả, rất cần có sự vào cuộc của các nhà đầu tư đến với tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu trình chiếu video giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tới Tập đoàn BRG. (Ảnh: Thu Trang)

Tập đoàn BRG được biết đến là nhà đầu tư mạnh trong lĩnh vực sân golf, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch và chế biến dược liệu. Đây cũng chính là thế mạnh của Lai Châu. Với tiềm năng về đất đai, khí hậu… Lai Châu đã quy hoạch trồng sâm với diện tích lớn.

“Lai Châu luôn hoan nghênh và sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn BRG. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để các dự án sớm được triển khai” - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khẳng định.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã xem trình chiếu video giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, tiềm năng, tài nguyên đất đai, văn hóa, du lịch, dược liệu, hệ thống hang động của tỉnh Lai Châu. Đại diện Tập đoàn BRG cũng giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm và các lĩnh vực tập đoàn đang triển khai với Đoàn công tác tỉnh Lai Châu.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Thu Trang)

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, đúng hướng của người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu. Bà cho rằng Lai Châu có hệ thống hang động, suối nước nóng, cảnh quan đẹp và thơ mộng; quy hoạch khoa học. Đây là điều kiện thuận lợi và thu hút sự quan tâm để Tập đoàn xem xét đầu tư.

“Thời gian tới, Tập đoàn sẽ cử đoàn công tác lên khảo sát tại Lai Châu và phân tích kỹ các tiềm năng, thế mạnh để có những nghiên cứu chuyên sâu, đưa ra định hướng đầu tư chiến lược. Qua đó, giúp Lai Châu giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, có điểm du lịch để thu hút khách trong nước và quốc tế, tạo nguồn thu cho tỉnh” – Chủ tịch Tập đoàn BRG nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân mong muốn, Tập đoàn BRG đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và sớm đầu tư các dự án vào tỉnh.