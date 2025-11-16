Lai Châu: Diễn tập điểm Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh năm 2025 thành công tốt đẹp

Diễn tập điểm Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu năm 2025

Cuộc diễn tập điểm Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu năm 2025 được chia thành 3 giai đoạn chính, đó là: Chuyển Ban Chỉ huy BĐBP vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham mưu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến; thực hành tác chiến.

Mục đích của cuộc diễn tập là để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, và Bộ Tư lệnh BĐBP nghiên cứu, đánh giá khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến với các lực lượng và năng lực chỉ huy, tham mưu của Ban Chỉ huy BĐBP trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để rút kinh nghiệm và thực hiện thống nhất trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Cuộc diễn tập điểm Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu năm 2025 thành công tốt đẹp. (Ảnh: Đức Duẩn)

Sau hai ngày (14 – 15/11) làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp. Ban Chỉ đạo diễn tập đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, ban hành đầy đủ văn kiện, điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học, đạt được mục đích và yêu cầu đề ra.

Kết quả diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu, hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ban Chỉ huy BĐBP trong xử lý tình huống, đồng thời làm cơ sở để hoàn thiện kế hoạch tác chiến sát với chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới.

ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phát biểu bế mạc. (Ảnh: Đức Duẩn)

Phát biểu bế mạc, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc diễn tập, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các đơn vị tiếp tục: Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nghiên cứu xây dựng phương án phòng thủ tác chiến sát với yêu cầu của chính quyền địa phương hai cấp; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp luyện tập, đi sâu vào thực hành, xử trí tình huống; quán triệt quan điểm bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình diễn tập được khen thưởng. (Ảnh: Đức Duẩn)

Sự thành công của cuộc diễn tập là kết quả quan trọng trong công tác Biên phòng, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và tỉnh Lai Châu đã khen thưởng 10 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình diễn tập.