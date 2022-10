Lai Châu: Đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng bộ giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Cùng cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đến thăm một số công trình do Ban làm chủ đầu tư. Tại khu vực thi công quảng trường trung tâm nằm trong Dự án "Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính huyện (giai đoạn III)" do liên doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Trường Phát (Lai Châu) và Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm (Lai Châu) thi công.

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc đẩy mạnh tiến độ thi công và đảm bảo hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn đã thường xuyên cử cán bộ xuống từng công trình kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện các dự án, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh Tuấn Hùng

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, ông Lê Bá Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) cho biết: Những tháng đầu năm 2022, các đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu xây dựng leo thang, dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm.

Nhằm chung tay cùng các nhà thầu tháo gỡ khó khăn này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn đã thường xuyên cử cán bộ xuống từng công trình kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện các dự án, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

"Ban luôn nỗ lực hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng cũng như các yếu tố kỹ mỹ thuật, góp phần mang lại diện mạo mới cho hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn", ông Lê Bá Sơn bày tỏ.

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Qua câu chuyện với ông Lê Bá Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn chúng tôi hiểu thêm. Năm 2022, tổng vốn đầu tư công huyện Nậm Nhùn được giao 290.979,9 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh quản lý là 122.455 triệu đồng; cấp huyện quản lý là 168.525 triệu đồng; bao gồm các dự án chuyển tiếp, công trình khởi công mới và dự án hoàn thành trong năm 2022…

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Nậm Nhùn đã quyết liệt lãnh, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai công tác đầu tư công trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để hoàn thành mục tiêu.

Bên cạnh đó, huyện đã tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư thường xuyên giám sát tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đôn đốc nhà thầu, đơn vị cung ứng đẩy nhanh tiến độ thi công, triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

Được sự hỗ trợ của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn, các nhà thầy đã tăng cường nhân lực tiến hành thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch. Ảnh Bảo Anh

Tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình đang thi công, yêu cầu các đơn vị có biểu đồ thi công, có thời gian, thời điểm kết thúc việc thanh quyết toán đảm bảo thời gian quy định. Xử lý những vi phạm trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả sau đầu tư.

Đến nay, huyện Nậm Nhùn đã thực hiện giải ngân được 122.688 triệu đồng (đạt 42,16% kế hoạch). Theo chia sẻ của ông Đinh Quang Hiếu - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nậm Nhùn: "Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm hiện tại thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, do các công trình thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào và miền núi đang triển khai thực hiện đến bước chuẩn bị đấu thầu do nguồn vốn mới được phân bổ.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phòng tham mưu cho UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn được phân bổ".

Nhiều công trình, dự án lớn tại huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, qua đó góp phần đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Lê Bá Sơn, Giám đốc Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn cho biết: Ban luôn nỗ lực hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng cũng như các yếu tố kỹ mỹ thuật, góp phần mang lại diện mạo mới cho hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện.

Cùng với đó các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu cùng nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thi công các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của năm 2022.

Tin rằng, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Nhùn, các đơn vị, chủ đầu tư triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của huyện sẽ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.