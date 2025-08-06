Sơn La: Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ

Nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số ở Sơn La

Ngày 6/8, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo 1287 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 75 xã, phường trong toàn tỉnh.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo 1287, năm 2025, toàn tỉnh dự kiến triển khai 227 nhiệm vụ, trong đó có 77 nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 75 nhiệm vụ thuộc Đề án 06; 75 nhiệm vụ về cải cách hành chính.

Tính đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đã được củng cố và nâng cấp đồng bộ. Sơn La đã hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời duy trì vận hành ổn định nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP.

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) được khai thác hiệu quả với 150 tài khoản người dùng đang hoạt động, tổng hợp số liệu cấp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành về thống kê số liệu lĩnh vực thu chi ngân sách, giải ngân đầu tư công; thống kê kinh tế - xã hội, thông tin dữ liệu chuyên ngành của các sở, ban, ngành, đơn vị; theo dõi tình hình xử lý văn bản và giải quyết thủ tục hành chính…



ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, toàn tỉnh đã cung cấp 1.560 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ được nộp trực tuyến toàn trình đạt 94,1%; 516 thủ tục đã được tích hợp thanh toán trực tuyến, đạt 100%.

Trong lĩnh vực kinh tế số, tỉnh đã xây dựng Sàn Thương mại điện tử Sơn La (www.sonla.sanviet.vn) với sự tham gia của 40 doanh nghiệp và hợp tác xã, giới thiệu 60 sản phẩm. Các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cũng được đẩy mạnh.

Về xã hội số, ngành Y tế đã duy trì tiếp đón bệnh nhân bằng thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế tại 220/220 cơ sở khám chữa bệnh. Công an tỉnh đã cấp 241.117 thẻ căn cước và 686.470 tài khoản định danh điện tử cá nhân được phê duyệt.



Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là UBND các xã/phường xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào bình dân học vụ số để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch công tác của cơ quan.

Tổ chức đội hỗ trợ trực 24/7 trong tuần đầu tháng 7 để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. UBND tỉnh cũng ban hành nhiều công văn chỉ đạo đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu, rà soát, cấu trúc lại các thủ tục hành chính chuyển từ thủ công sang điện tử. Đồng thời, đề xuất xóa các điểm lõm sóng, thiếu điện để các bản vùng sâu có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số.



Về Đề án 06, tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện các mô hình đã đăng ký. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục được khai thác phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm; đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu của các ngành (xác nhận thông tin công dân phục vụ giao dịch tài chính, nhà đất; làm sạch dữ liệu bảo hiểm...) và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp...

Cung cấp kịp thời quy mô dân số qua khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên bản, tổ dân phố và phân loại đơn vị hành chính tỉnh Sơn La; xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Sơn La năm 2025.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu ta tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, liên quan đến hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, trang thiết bị máy móc..; Đề án 06 gồm công tác số hóa, cải cách hành chính, số hóa hồ sơ hành chính, công các tuyên truyền về cải cách hành chính... một cách đồng bộ hiệu quả, thúc đẩy phát chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ các nội dung thảo luận tại hội nghị, đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm.

Giao Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường rà soát, phối hợp VNPT Sơn La hoàn thành việc cấu hình quy trình điện tử của các thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để phù hợp với quy định mới. Khẩn trương phân bổ kinh phí được giao và ưu tiên mua sắm các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phòng làm việc.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 75 xã, phường trong toàn tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ Công nghệ số cộng đồng”, thực hiện "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ người dân tại cơ sở; tăng cường ứng dụng trợ lý ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo, truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ và duy trì nhân lực để hỗ trợ các xã, phường trong việc đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin; triển khai dứt điểm các vùng trắng sóng, lõm sóng…