Xuất khẩu hồ tiêu đã mang về gần 1 tỷ USD sau 7 tháng, dự báo 'nóng' cuối năm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (5/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 139.500 - 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 139.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 139.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (5/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.108 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.937 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.140 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.270 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.850 USD/tấn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 7/2025 ước đạt 22.000 tấn, kim ngạch 143 triệu USD, giảm 5,8% về lượng và 9,4% về kim ngạch so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái tăng 1% về lượng và 10,4% về kim ngạch.

Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 145 nghìn tấn với kim ngạch thu về 991 triệu USD, giảm 11,6% về lượng nhưng tăng 29,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Kim ngạch tăng mạnh là nhờ giá xuất khẩu bình quân 7 tháng cao hơn gần 47% so với cùng kỳ, đạt 6.823 USD/tấn. Tính riêng trong tháng 7, giá xuất khẩu đạt 6.502 USD/tấn, giảm 3,8% so với tháng trước nhưng tăng 9,2% so với tháng 7/2024.

Sản lượng hạt tiêu sụt giảm nhưng nhu cầu tiêu thụ vẫn ổn định, khiến giá tiêu vẫn trụ ở mức cao.

Vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2025 tại Việt Nam đã chính thức kết thúc với sản lượng ước đạt 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn so với năm 2024. Mức giảm này phần lớn đến từ việc không có sự mở rộng diện tích trồng mới trong niên vụ vừa qua.

Trong khi đó, sản lượng hạt tiêu của Brazil tăng lên trong niên vụ qua. Sản lượng vụ thu hoạch hạt tiêu Brazil trong năm 2025 ước đạt 85.000 - 90.000 tấn, tăng đáng kể so với mức sản lượng thu được là 75.000 tấn của năm 2024.

Mặc dù giá tiêu trong nước và thế giới sụt giảm trong tuần qua, nhưng các chuyên gia đánh giá, thị trường đang dần phục hồi với những tín hiệu tích cực, nhu cầu tăng trở lại, triển vọng xuất khẩu hạt tiêu trong nửa cuối năm sẽ khả quan hơn.

Dù giá hạt tiêu nhìn chung vẫn giữ được mức cao và ổn định so với cùng kỳ năm trước, song sức hút đầu tư vào hạt tiêu lại suy giảm đáng kể khi so sánh với các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn như sầu riêng và cà phê, vốn đang ghi nhận mức giá hấp dẫn và ổn định hơn trên thị trường.

Thị trường Mỹ dự kiến tăng mạnh đơn hàng vào quý IV/2025 và quý I/2026, khi doanh nghiệp nhập khẩu bắt đầu xây dựng tồn kho cho mùa tiêu thụ cao điểm.