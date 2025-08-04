Được mệnh danh là một "siêu thực phẩm," quả bơ, tên khoa học là Persea Americana thuộc họ Lauraceae, có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ, được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Quả bơ chứa gần 20 vitamin và khoáng chất như kali, lutein và folate, giàu chất xơ, chất béo tốt và rất ít đường, vì thế nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường chức năng tim mạch và hệ miễn dịch, tốt cho thị lực, xương khớp…

Những ưu điểm vượt trội của quả bơ khiến nó trở thành thực phẩm có mặt trong những chế độ ăn uống lành mạnh nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi bệnh tật và giữ cho cơ thể hoạt động tốt.

Loại quả được đánh giá "tốt nhất thế giới", ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ- Ảnh 1.

Đáng chú ý, chuyên trang ẩm thực uy tín của Anh - Good Food - công bố danh sách 20 thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe mà mọi người nên đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Trong đó, quả bơ được xếp ở vị trí đầu tiên, vượt qua cả những thực phẩm giàu dưỡng chất khác như trứng, tỏi, lựu hay cải xoong.

Theo trang này, quả bơ là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, vitamin E, folate, chất xơ hòa tan và một loạt các khoáng chất thiết yếu như kali, đồng, sắt - tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, thần kinh và miễn dịch.

Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định lợi ích sức khoẻ của quả bơ, trong đó nổi bật là:

Ngăn ngừa viêm khớp và loãng xương

Quả bơ cung cấp axit béo omega-3, phytosterol và hormone thực vật tốt nhất như beta-sitosterol và stirysterol và vitamin E giúp kiểm soát tình trạng viêm. Chất béo có trong loại quả này rất độc đáo, giúp bôi trơn khớp và giảm đau khớp.

Các nghiên cứu về chiết xuất dầu từ quả bơ cho thấy chúng còn có thể làm giảm các triệu chứng viêm xương khớp do sụn và xương bị hao mòn. Vitamin K trong bơ giúp tăng cường sức khỏe xương của bạn bằng cách làm chậm quá trình mất xương và ngăn ngừa chứng loãng xương.

Giảm cân

Loại quả được đánh giá "tốt nhất thế giới", ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ- Ảnh 2.

Lợi ích phổ biến nhất của quả bơ là giúp giảm cân. Nó được sử dụng rộng rãi trong chế độ ăn kiêng giảm cân do chất béo trong quả bơ có tác dụng hạn chế tối đa tình trạng tích mỡ dưới da, thậm chí còn hỗ trợ giảm mỡ vùng bụng.

Một nghiên cứu thú vị đã chỉ ra rằng hàm lượng chất béo và chất xơ trong bơ mang lại cảm giác no, hạn chế sự thèm ăn. Ngoài ra, quả bơ rất ít carbs nên cũng thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả.

Tốt cho tim mạch

Bơ rất giàu kali. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách giảm nồng độ natri trong máu và giảm bớt căng thẳng trong thành mạch máu. Huyết áp ổn định giúp ngăn ngừa nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Hầu hết chất béo lành mạnh trong bơ là axit oleic, một loại axit béo không bão hòa đơn. Chất béo có lợi cho tim này giúp giảm viêm trong tim và mạch máu của bạn.

Bơ cũng có một chất dinh dưỡng gọi là beta-sitosterol. Khi cơ thể thường xuyên hấp thụ beta sitosterol và các sterol thực vật khác có thể giúp duy trì mức cholesterol tốt trong cơ thể, cải thiện sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tác động tích cực của quả bơ trong việc điều chỉnh mỡ máu như giảm triglyceride và cholesterol máu.

Tốt cho thị lực

Bơ chứa lutein và zeaxanthin – là 2 chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các mô trong mắt bạn khỏi tác hại của tia UV. Các axit béo không bão hòa đơn trong bơ giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo khác như beta-carotene. Cùng với lượng vitamin A cao, bơ có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng phát triển liên quan đến tuổi tác.

Cải thiện tiêu hóa

Loại quả được đánh giá "tốt nhất thế giới", ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ- Ảnh 3.

Bơ chứa nhiều chất xơ tiêu hóa giúp giữ cho hệ thống đường ruột của bạn khỏe mạnh. Tùy thuộc vào kích thước, mỗi quả bơ chứa từ 11-17gram chất xơ. Thường xuyên ăn quả bơ sẽ giúp ngăn ngừa táo bón, giảm chứng khó tiêu và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Chống ung thư

Bơ chứa dưỡng chất thực vật, có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu chỉ ra rằng bơ có thể giúp hấp thụ chất chống ung thư carotinoids khi ăn kết hợp với các loại trái cây và rau quả có màu cam và đỏ, theo Tiến sĩ Frank Lipman, từ Bệnh viện Lincoln, New York, Mỹ.

Kiểm soát huyết áp

Theo Medical News Today, bơ là một nguồn kali tự nhiên tuyệt vời. Chỉ cần một quả bơ đáp ứng 28% nhu cầu kali hằng ngày của cơ thể. Từ đó, hỗ trợ làm giãn các thành mạch máu và giúp kiểm soát huyết áp rất tốt.



