Mỗi năm, Tổ chức Môi trường EWG (Mỹ) công bố danh sách Clean Fifteen gồm 15 loại trái cây và rau củ có hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu thấp nhất. Dựa trên kết quả phân tích hơn 53.000 mẫu sản phẩm, danh sách năm 2025 đã vinh danh măng tây ở vị trí thứ 7.

Theo chuyên trang y tế Healthline, khoảng 90% mẫu măng tây được kiểm tra không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu. Điều này một phần nhờ vào khả năng tự phân hủy hợp chất malathion - một loại thuốc trừ sâu phổ biến nhờ enzyme tự nhiên có trong măng tây.

Loại rau được Mỹ đánh giá "ngậm" ít thuốc trừ sâu bậc nhất, ở Việt Nam chợ nào cũng bán- Ảnh 1.

Không chỉ an toàn, măng tây còn chứa hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Chuyên gia dinh dưỡng Kierra Brown cho biết, 240g măng tây chỉ chứa khoảng 27 calo nhưng lại cung cấp dồi dào chất xơ, protein, vitamin A, C, E, K, B6, B9 cùng các khoáng chất như sắt, kali, canxi và nhiều chất chống oxy hóa.

Măng tây không chỉ là loại rau dễ ăn mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" bởi những lợi ích sức khỏe nổi bật như:

Có thể hỗ trợ giảm cân

Măng tây ít chất béo và calo trong khi giàu chất xơ nên có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Nguyên nhân do cơ thể tiêu hóa chất xơ chậm, tăng cảm giác no lâu sau khi ăn và thúc đẩy giảm cân. Chất xơ cũng có thể làm giảm táo bón và giúp giảm cholesterol.

Ngoài ra, măng tây chứa axit amin asparagine, hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên, giúp giảm tình trạng giữ nước và đầy hơi. Các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, C, K và folate có trong măng tây hỗ trợ sức khỏe tổng thể và mức năng lượng mà không làm tăng thêm calo. Hơn nữa, sự hiện diện của vitamin B trong măng tây giúp chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo hiệu quả, giúp giảm cân.

Hỗ trợ ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu

Loại rau được Mỹ đánh giá "ngậm" ít thuốc trừ sâu bậc nhất, ở Việt Nam chợ nào cũng bán- Ảnh 2.

Măng tây có thể hỗ trợ các trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu, vì axit aspartic trong loại rau này có tác dụng lợi tiểu, giúp đào thải chất lỏng và muối dư thừa ra khỏi cơ thể.

Bên cạnh đó, axit amin này giúp chuyển hóa các sản phẩm phân hủy chứa nitơ, chuyển hóa chúng thành urê không độc hại, được bài tiết qua thận. Việc bài tiết urê này cũng đồng thời loại bỏ các tác nhân gây nhiễm trùng đường tiết niệu.

Tăng cường sức khỏe sinh sản

Măng tây xanh chứa hàm lượng saponin protodioscin cao. Hóa chất thực vật này tạo nên vị đắng. Một bài đánh giá được công bố năm 2021 giải thích rằng protodioscin hỗ trợ sức khỏe buồng trứng, tăng cường ham muốn tình dục sau mãn kinh và thậm chí có thể chống lại các tế bào ung thư buồng trứng.

Có thể giúp hạ đường huyết

Một số nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng chiết xuất măng tây giúp hạ đường huyết ở chuột mắc bệnh đái tháo đường. Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng chiết xuất măng tây có thể làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện nồng độ insulin ở chuột mắc bệnh đái tháo đường bằng cách giảm glucose, cholesterol và tổn thương oxy hóa, đồng thời tăng cường hoạt động chống oxy hóa.

Hỗ trợ làm giảm cholesterol và huyết áp

Loại rau được Mỹ đánh giá "ngậm" ít thuốc trừ sâu bậc nhất, ở Việt Nam chợ nào cũng bán- Ảnh 3.

Axit mật đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa cholesterol và có liên quan đến các bệnh như bệnh tim và ung thư. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng măng tây có thể giúp giảm mức cholesterol bằng cách cải thiện khả năng liên kết của axit mật trong quá trình tiêu hóa. Trên thực tế, măng tây có thể có khả năng liên kết axit mật cao hơn đáng kể so với các loại rau tươi khác như cà tím, đậu xanh, cà rốt và bông cải xanh.

Các nghiên cứu khác trên động vật cũng chỉ ra rằng măng tây có thể giúp điều hòa chuyển hóa lipid, giảm mức cholesterol, giảm huyết áp và thúc đẩy giảm cân ở chuột. Tuy nhiên, cũng như các lợi ích sức khỏe khác được đề xuất của măng tây, cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Chiết xuất măng tây có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch theo nhiều cách, chẳng hạn như cải thiện hoạt động của hồng cầu và bạch cầu, cũng như sản xuất kháng thể. Ngoài ra, các nghiên cứu khác trên thế giới cho thấy măng tây có một số đặc tính kháng khuẩn tốt đối với vi khuẩn Escherichia coli và Staphylococcus aureus, có thể giúp bảo vệ chống lại một số bệnh nhiễm trùng.

Phòng chống ung thư

Các hoạt chất như saponin trong măng tây có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu gợi ý rằng măng tây có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư vú và ung thư tuyến tụy.

Tại Việt Nam, măng tây được trồng phổ biến ở nhiều địa phương và dễ dàng tìm thấy ở chợ, siêu thị. Không chỉ "sạch" với lượng thuốc trừ sâu thấp, măng tây còn dễ chế biến thành nhiều món ngon như xào, luộc, làm salad hay nấu súp – vừa ngon miệng vừa bồi bổ sức khỏe cho cả gia đình.



