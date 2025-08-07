Sơn La: Lại xuất hiện hố sụt lún lớn, cần sớm có giải pháp ứng phó
07/08/2025 15:48 GMT +7
Trên địa bàn xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La xuất hiện một số hố sụt lún lớn, gây ảnh hưởng đến đất sản xuất và ao của người dân.
Sụt lún gây ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân
Theo thông tin từ UBND xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, trên địa bàn xã vừa xuất hiện một hố sụt lún lớn tại tiểu khu 19/5, gây ảnh hưởng đến đất sản xuất và ao của người dân.
Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 6/8, người dân phát hiện phần bờ ao bị nứt, hố sụt xuống, nước trong ao chảy xuống hố. Vị trí sụt lún nằm trên ranh giới giữa thửa đất của ông Phạm Văn Tập và bà Bì Thị Lỳ.
Hố có bề rộng mặt khoảng 5,5m, đáy rộng 6–7m, sâu khoảng 7–9m. Xung quanh hố có hai ao, trong đó, ao của hộ bà Lỳ bị vỡ một bên tường, nước đang tiếp tục chảy xuống hố; ao của hộ ông Tập tiếp giáp ngay vị trí sụt lún, hiện gia đình đang bơm nước ra ngoài để phòng rủi ro. Khu vực sụt lún cách nhà ở gần nhất khoảng 35 - 40m, xung quanh vị trí hố sụt còn lại là đất vườn.
Theo người dân địa phương, vị trí này trước đây là một hủm sâu, thường đọng nước khi mưa lớn; về sau được cải tạo, đào ao, lấp đất.
Cần sớm có giải pháp ứng phó sụt lún
Lãnh đạo UBND xã Mai Sơn cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, xã đã chỉ đạo Ban Quản lý tiểu khu 19/5 căng dây cảnh báo tại khu vực sụt lún, thông báo rộng rãi để người dân không tự ý đi lại quanh khu vực này.
Đồng thời, giao Tổ An ninh trực, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. UBND xã cũng yêu cầu Tiểu khu tiếp tục theo dõi sát hiện tượng, kịp thời báo cáo khi xuất hiện thêm các vết nứt hoặc dấu hiệu sụt lún mới.
Trước đó, vào ngày 25/7, cũng trên địa bàn xã Mai Sơn, tại sân của hộ gia đình ông Lê Văn Sinh, tiểu khu Quyết Thắng, cũng xuất hiện 1 hố sụt lún bất thường. Hố sụt lún có đường kính khoảng 4m, cách quốc lộ 6C khoảng 3m.
Để làm rõ nguyên nhân, UBND xã Mai Sơn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với đơn vị chuyên môn thực hiện khảo sát địa chất, xác định nguyên nhân, khoanh vùng sụt lún nhằm sớm có giải pháp ứng phó thích hợp, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho người dân tại khu vực này.
