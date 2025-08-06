Sạt lở đất đá trên quốc lộ 279D gây ách tắc giao thông
06/08/2025 22:28 GMT +7
Sạt lở đất tại quốc lộ 279D thuộc địa phận bản Tà Sài, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La, gây ách tắc giao thông.
Sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông
Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6/8, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại Km 44+125, Quốc lộ 279D thuộc địa phận bản Tà Sài, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này.
Thời điểm xảy ra sạt lở, may mắn không có phương tiện nào đi qua khu vực này. Ngay khi nhận được tin báo, xã Chiềng Lao đã nhanh chóng thông tin đến các cơ quan chức năng, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ và phương tiện để khẩn trương khắc phục sự cố.
Hiện tại, tuyến đường quốc lộ 279D đoạn qua bản Tà Sài vẫn đang bị chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và các phương tiện. Các tài xế và người tham gia giao thông được khuyến cáo cần đặc biệt chú ý, cân nhắc lựa chọn lộ trình khác để di chuyển nhằm đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc.
Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục điểm sạt lở để thông tuyến quốc lộ 279D trong thời gian sớm nhất, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và tình hình sạt lở để kịp thời ứng phó.
Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn
đang có mưa ở nhiều nơi, tiềm ẩn nguy cơ cao về sạt lở đất đá, gây
nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt khi đi qua những đoạn đèo
dốc, núi cao. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý quan sát các dấu hiệu sạt
lở và tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
