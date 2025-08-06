Sơn La: Bàn phương án xây dựng 13 trường học tại các xã biên giới

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới

Chiều 6/8, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến bàn phương án triển khai đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại các xã biên giới, thực hiện theo Kết luận số 81-KL/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị.

Qua rà soát, Sơn La hiện có 13 xã biên giới với gần 36.000 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở, hơn 2.000 giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Tuy nhiên, đến nay, các xã này chưa có trường nội trú; nhiều điểm trường bán trú còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt nhu cầu học tập.

Do đó, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp được xác định là yêu cầu cấp thiết, góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới học tập, phát triển toàn diện.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La khảo sát điểm xây dựng trường học tại các xã biên giới. Ảnh: Văn Ngọc

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi khảo sát địa hình, vị trí và điều kiện giao thông tại 13 xã biên giới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất xây dựng, cải tạo, nâng cấp 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Mường Lèo, Sốp Cộp, Mường Lạn, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương, Phiêng Pằn, Yên Sơn, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Xuân Nha, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn.



Dự kiến, mỗi trường có quy mô từ 3 - 5ha, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: điện, nước sạch, thoát nước thải, giao thông... tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng/trường.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Sớm khởi công các điểm trường học nơi biên giới

Tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành và UBND các xã biên giới đã báo cáo, đề xuất các địa điểm có điều kiện thuận lợi để khởi công các điểm trường sớm nhất; đồng thời rà soát quy hoạch, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác chuẩn bị đầu tư.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh: Việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp là chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát hạ tầng hiện có, đề xuất nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư để sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí, triển khai thực hiện dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.