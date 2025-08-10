Khoa khám bệnh do Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng: Món quà ấm lòng đồng bào vùng cao Quản Bạ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và đại diện Bộ Công an, bao gồm các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc; Thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ cắt băng khánh thành Khoa khám bệnh và điều trị. Ảnh: Văn Nghị.

Công trình Khoa khám bệnh và điều trị có quy mô 4 tầng, với tổng diện tích hơn 2.000m2 và được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Với tổng kinh phí 36 tỷ đồng, dự án do Tập đoàn Đèo Cả thi công và hoàn thành chỉ sau 120 ngày. Việc đưa vào sử dụng khoa mới này sẽ giúp Bệnh viện Quản Bạ, vốn đang hoạt động với công suất gần 150%, giảm tải đáng kể áp lực về cơ sở vật chất.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đến điều trị tại Khoa khám bệnh và điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ. Ảnh: Văn Nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước món quà ý nghĩa của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ là bệnh viện hạng II được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1999. Riêng năm 2024 đã thăm khám cho gần 32.000 lượt bệnh nhân; điều trị nội trú gần 13.000 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt gần 150%.

Việc được hỗ trợ xây dựng thêm Khoa khám bệnh và điều trị sẽ giúp cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ giảm áp lực về thiếu cơ sở vật chất, bổ sung thêm trang thiết bị hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đến điều trị tại Khoa khám bệnh và điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ. Ảnh: Văn Nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh xây dựng kế hoạch vận hành hiệu quả, đồng thời bố trí đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết. Ngoài ra, việc đảm bảo nguồn thuốc thiết yếu, trang thiết bị phù hợp với điều kiện vùng cao cũng như tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trên để chuyển giao kỹ thuật là những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra. Đặc biệt, việc đẩy mạnh truyền thông sức khỏe bằng cả tiếng dân tộc sẽ giúp nâng cao nhận thức cho đồng bào.

Trước buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng các đại biểu đã thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang mong muốn bệnh nhân yên tâm điều trị và sớm phục hồi sức khỏe.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng đề nghị Bệnh viện Quản Bạ bảo quản và khai thác tốt các trang thiết bị mới, biến nơi đây thành địa chỉ y tế tin cậy, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc phòng tại địa phương.