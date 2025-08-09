Nông thôn Tây Bắc: Tuyên Quang dồn lực xóa 1.861 nhà tạm, nhà dột nát trong 30 ngày

Quyết tâm chính trị và mục tiêu cụ thể

Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND, phát động tháng cao điểm từ ngày 01/8 đến hết ngày 31/8/2025.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 84/CĐ-TTg và Văn bản số 367/TB-VPCP. Mục tiêu chính là đảm bảo người dân được hỗ trợ có nhà ở phù hợp với phong tục địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và Hội Nông dân xã Yên Sơn (huyện Yên Sơn cũ) tham gia hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn san nền, đào móng khởi công xây dựng nhà mới. Ảnh: MN.

Với phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ", tỉnh Tuyên Quang đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm của người đứng đầu các cấp.

Kế hoạch nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, đảm bảo tính công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của cộng đồng trong quá trình thực hiện.

60 xã vào cuộc, 1.861 ngôi nhà cần hoàn thành

Tháng cao điểm này sẽ tập trung vào 60 xã trên địa bàn tỉnh, nơi còn 1.861 ngôi nhà tạm, nhà dột nát cần được xây mới hoặc sửa chữa. Cụ thể:

1.477 nhà thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phân bổ tại 34 xã (1.277 nhà xây mới và 200 nhà sửa chữa).

384 nhà thuộc chương trình do Thủ tướng Chính phủ phát động, tại 26 xã (348 nhà xây mới và 36 nhà sửa chữa).

Để đẩy nhanh tiến độ, các xã được phân chia thành hai nhóm:

Đối với các xã còn dưới 50 nhà: Ban Chỉ đạo xã sẽ phân công thành viên giám sát chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành bình quân 25 nhà mỗi ngày để đạt 100% kế hoạch. Các xã này phải gửi cam kết hoàn thành trước ngày 31/8/2025 và báo cáo tiến độ hàng ngày về Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Đối với các xã còn từ 50 nhà trở lên: Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ trực tiếp theo dõi, đôn đốc. Các Ban Chỉ đạo xã cần ký cam kết hoàn thành, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách các hộ gia đình. Đồng thời, các xã phải tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về nhân lực và gửi danh sách đến Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phối hợp, đảm bảo tiến độ.

Huy động tổng lực, tháo gỡ khó khăn

Kế hoạch cũng nêu rõ sự cần thiết của việc huy động mọi nguồn lực xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị được khuyến khích tiếp tục ủng hộ kinh phí, nhân công, vật liệu để giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn.

Đáng chú ý, đối với các hộ có khó khăn về tài chính, Ban Chỉ đạo cấp xã sẽ chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng để hỗ trợ mua hàng với giá hợp lý, đồng thời vận động các nhà hảo tâm tài trợ.

Để đảm bảo nguồn lực tài chính, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ báo cáo số kinh phí đã cấp cho các xã, đồng thời tham mưu, cân đối nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình chưa nhận được kinh phí.

Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Tuyên Quang đang đặt mục tiêu hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh.