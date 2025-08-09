Tùng Vài: Khát vọng trở thành điểm sáng vùng biên cương với nông nghiệp xanh và du lịch

Lấy người dân làm trung tâm, thu nhập làm thước đo

Chiều 8/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tùng Vài lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của xã sau sáp nhập.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Tùng Vài đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng bộ và chính quyền xã phải hành động quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

Ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tùng Vài lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Duy Tuấn.

Để hoàn thành mục tiêu "Phấn đấu đến năm 2030 xã Tùng Vài là xã phát triển nông nghiệp xanh, sạch gắn với phát triển dịch vụ, du lịch", Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chỉ đạo xã cần lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, và phải coi chất lượng cuộc sống, thu nhập của người dân là thước đo chính cho mọi thành công.

Theo đó, xã phải chủ động gần dân, sát dân, hỗ trợ bà con tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất một cách bài bản. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi phải được đẩy mạnh, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu đặc thù của địa phương để tạo ra giá trị kinh tế cao.

Ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Duy Tuấn.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ trọng tâm khác là phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo. Chính quyền phải chuyển đổi mạnh mẽ từ trạng thái quản lý hành chính thông thường sang chủ động phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, và các công cụ trợ lý ảo thông minh (AI) trong xử lý công việc được xem là giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả quản lý.

Nền tảng từ một nhiệm kỳ nỗ lực

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Tùng Vài, một xã biên giới với hơn 33km đường biên, 56 cột mốc, đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư.

Ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tùng Vài 2 bộ máy vi tính. Ảnh: Duy Tuấn.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đã được nâng lên 38 triệu đồng/người/năm, một con số đáng khích lệ ở vùng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh xuống còn 46,63%. An ninh lương thực được đảm bảo với bình quân trên 600kg/người/năm.

Quan trọng hơn cả, quốc phòng - an ninh được giữ vững, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc. Đây chính là nền tảng vững vàng để Tùng Vài tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đoàn kết, đột phá cho chặng đường mới

Tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tùng Vài khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Hạng Dương Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 20 chỉ tiêu chủ yếu và xác định 3 khâu đột phá chiến lược.



Tin tưởng vào những mục tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc bày tỏ kỳ vọng xã Tùng Vài sẽ mở ra một chặng đường phát triển đầy khởi sắc, sớm trở thành một điểm sáng kinh tế - xã hội nơi vùng biên giới của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đã trao tặng Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tùng Vài 2 bộ máy vi tính, góp phần hiện đại hóa công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

