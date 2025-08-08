Tuyên Quang: Tập huấn kỹ thuật, xây dựng 10 mô hình nông nghiệp sạch cho nông dân

Xây dựng 10 mô hình trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ

Chương trình tập huấn nhằm xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ BIOFIMX SLO1 của HTX Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 và cung cấp kiến thức, kỹ thuật cải tạo đất cho cán bộ, hội viên nông dân để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự đồng hành của tổ chức Hội và doanh nghiệp trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với người dân.

Chương trình sẽ được triển khai tại 10 xã: Phù Lưu, Hàm Yên, Thái Hòa, Bình Xa, Thái Sơn, Đồng Yên, Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Bằng Hành và Việt Lâm. Cụ thể, tại mỗi xã, một mô hình trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ BIOFIMX sẽ được xây dựng trên diện tích 1 ha.



Đông đảo bà con nông dân tham gia lớp tập huấn. Ảnh: CTV.

Các mô hình này sẽ tập trung vào những loại cây trồng chủ lực của địa phương như cây ăn quả, rau màu và cây công nghiệp. Qua đó, bà con nông dân có thể trực tiếp tham quan, học hỏi và đánh giá hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật canh tác hữu cơ vào sản xuất.



Mở 10 lớp tập huấn cho gần 400 hội viên

Song song với việc xây dựng mô hình, Hợp tác xã Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật với khoảng 30 - 40 học viên mỗi lớp.



Sau buổi tập huấn lý thuyết, đại diện Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 trực tiếp cùng các hộ dân đi thực tế để chuyển giao khoa học kỹ thuật và cách thức sử dụng phân hữu cơ. Ảnh: CTV.

Đối tượng tham gia các lớp tập huấn là các cán bộ Hội Nông dân xã, các Chi hội trưởng, hội viên nông dân nòng cốt có canh tác các loại cây trồng nói trên và các hộ nông dân trực tiếp tham gia mô hình.

Nội dung tập huấn sẽ tập trung vào kỹ thuật cải tạo đất, quy trình sử dụng các sản phẩm sinh học và phân bón hữu cơ để nâng cao năng suất cây trồng một cách bền vững.



Đại diện Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 kiểm tra thực tế các vườn chè sau khi tập huấn. Ảnh: CTV.

Thời gian triển khai các lớp tập huấn dự kiến kéo dài trong 15 ngày, từ ngày 01/8 đến hết ngày 15/8/2025.



Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp nông dân tỉnh Tuyên Quang thay đổi tư duy sản xuất, tiếp cận với các phương pháp canh tác tiên tiến, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, góp phần tăng thu nhập và bảo vệ môi trường.