Tuyên Quang: Tập huấn kỹ thuật, xây dựng 10 mô hình nông nghiệp sạch cho nông dân
08/08/2025 19:26 GMT +7
Theo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, đơn vị sẽ phối hợp cùng Hợp tác xã Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 triển khai tập huấn kỹ thuật và xây dựng 10 mô hình trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ tại 10 xã trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng cho bà con nông dân.
Xây dựng 10 mô hình trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ
Chương trình tập huấn nhằm xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ BIOFIMX SLO1 của HTX Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 và cung cấp kiến thức, kỹ thuật cải tạo đất cho cán bộ, hội viên nông dân để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.
Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự đồng hành của tổ chức Hội và doanh nghiệp trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với người dân.
Chương trình sẽ được triển khai tại 10 xã:
Phù Lưu, Hàm Yên, Thái Hòa, Bình Xa, Thái Sơn, Đồng Yên, Vĩnh Tuy, Bắc Quang,
Bằng Hành và Việt Lâm. Cụ thể, tại mỗi xã, một mô hình trình diễn sử dụng phân
bón hữu cơ BIOFIMX sẽ được xây dựng trên diện tích 1 ha.
Các mô hình này sẽ tập trung vào những loại
cây trồng chủ lực của địa phương như cây ăn quả, rau màu và cây công nghiệp.
Qua đó, bà con nông dân có thể trực tiếp tham quan, học hỏi và đánh giá hiệu
quả của việc áp dụng kỹ thuật canh tác hữu cơ vào sản xuất.
Mở 10 lớp tập huấn cho gần 400 hội viên
Song song với việc xây dựng mô hình, Hợp
tác xã Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức 10
lớp tập huấn kỹ thuật với khoảng 30 - 40 học viên mỗi lớp.
Đối tượng tham gia các lớp tập huấn là các cán bộ Hội Nông dân xã, các Chi hội trưởng, hội viên nông dân nòng cốt có canh tác các loại cây trồng nói trên và các hộ nông dân trực tiếp tham gia mô hình.
Nội dung tập huấn sẽ tập trung vào kỹ thuật
cải tạo đất, quy trình sử dụng các sản phẩm sinh học và phân bón hữu cơ để nâng
cao năng suất cây trồng một cách bền vững.
Thời gian triển khai các lớp tập huấn dự kiến kéo dài trong
15 ngày, từ ngày 01/8 đến hết ngày 15/8/2025.
Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp nông dân tỉnh Tuyên Quang thay đổi tư duy sản xuất, tiếp cận với các phương pháp canh tác tiên tiến, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, góp phần tăng thu nhập và bảo vệ môi trường.
Tỷ phú Tuyên Quang là nông dân bỏ nghề buôn con đặc sản kia về nuôi con động vật hoang dã này, trồng thêm cam sành
Trải qua nhiều thăng trầm, làm nhiều nghề, anh La Anh Tuấn, thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang mới (trước kia xã Đồng Yên thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cũ) bỏ nghề buôn nhím về quê mở trại nuôi hươu lấy nhung-vốn là vật nuôi có nguồn gốc là động vật hoang dã, trồng thêm cam sành. Giờ anh là nông dân tỷ phú Tuyên Quang.
Tuyên Quang đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá cho nông nghiệp và môi trường 5,56%/năm
Nhiệm kỳ 2025-2030, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 5,56%/năm; tập trung vào phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, gắn với quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững.
"Cây hạnh phúc" giúp nông dân một phường của tỉnh Tuyên Quang thoát nghèo, làm giàu
Từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thường xuyên đối mặt với điệp khúc "được mùa, mất giá", những người nông dân ở tổ dân phố Mỹ Bình, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang đã từng bước thay đổi tư duy, liên kết thành lập hợp tác xã. Cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực mà đã trở thành sợi dây gắn kết, giúp bà con thoát nghèo bền vững.