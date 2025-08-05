Tuyên Quang đặt mục tiêu "kép": GRDP 95 triệu đồng/người và thu ngân sách 16.000 tỷ đồng

Dấu ấn một nhiệm kỳ vượt khó

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, 299 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 8.500 đảng viên trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Huy Hoàng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp được phát huy hiệu quả, đặc biệt là hạ tầng giao thông có những bước phát triển đột phá. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Huy Hoàng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao.

Những mục tiêu đột phá

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng. Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra một không gian và cơ hội phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Huy Hoàng.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”, Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2025-2030:

Về kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 16.000 tỷ đồng; thu hút 6 triệu lượt khách du lịch.

Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm bình quân từ 3%/năm trở lên.

Về xây dựng Đảng, hằng năm có trên 90% tổ chức, cơ quan, đơn vị và trên 90% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Huy Hoàng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đảng bộ sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tạo môi trường phát triển an toàn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Huy Hoàng.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí và chỉ định Đoàn đại biểu gồm 40 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVIII.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động, quy chế làm việc và nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống với quyết tâm cao nhất, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.