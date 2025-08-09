Tuyên Quang "hái quả ngọt" cải cách hành chính: Xếp thứ 5 toàn quốc, minh chứng cho mô hình chính quyền hiệu quả
09/08/2025 10:26 GMT +7
Chỉ sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Tuyên Quang đã gặt hái những thành quả ấn tượng, vươn lên xếp thứ 5 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố về chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây không chỉ là những con số biết nói, mà còn là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị tại địa phương.
Bứt phá trên "đường đua" cải cách
Theo đánh giá mới nhất từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tuyên Quang đã đạt 79,1 điểm trong Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, một kết quả đầy tự hào. Sự bứt phá này đến từ những điểm số thành phần rất cụ thể và thuyết phục:
Công khai, minh bạch: Đạt 9,9 điểm, cho thấy sự nghiêm túc trong việc công bố thông tin, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận và giám sát.
Tiến độ giải quyết: Đạt 19,1 điểm, phản ánh tốc độ xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
Dịch vụ công trực tuyến: Đạt 8,1 điểm, một con số đáng khích lệ trong bối cảnh chuyển đổi số đang là yêu cầu cấp thiết.
Mức độ hài lòng: Đạt 18 điểm, đây chính là thước đo quan trọng nhất, khẳng định người dân và doanh nghiệp thực sự cảm nhận được sự thay đổi tích cực.
Số hóa hồ sơ: Đạt 13,6 điểm, cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, không giấy tờ.
Những con số này không chỉ mang ý nghĩa xếp hạng, mà còn phản ánh một thực tế sống động: bộ máy hành chính của Tuyên Quang đang thực sự chuyển mình, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm phục vụ.
Hiệu quả thực tiễn từ mô hình mới
Sự thành công của Tuyên Quang không chỉ nằm trên các bảng xếp hạng. Chỉ sau hơn một tháng triển khai mô hình chính quyền mới, những kết quả thực tiễn đã chứng minh cho hiệu quả của quyết sách này.
Toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 31.800 hồ sơ, một con số không hề nhỏ, nhưng đáng nói hơn là tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn lên tới 98,2%. Điều này cho thấy sự vận hành trơn tru, nhịp nhàng của bộ máy mới, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và phiền hà cho người dân.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, không khí làm việc luôn khẩn trương nhưng chuyên nghiệp. Mỗi ngày, hai cơ sở của Trung tâm hỗ trợ từ 200 đến 250 lượt người dân, một con số cho thấy nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính là rất lớn và đang được đáp ứng kịp thời. Ngay cả ở cấp xã, trung bình mỗi ngày cũng có khoảng 20 - 25 lượt người đến giao dịch, cho thấy sự tiện lợi và gần dân của hệ thống hành chính cơ sở.
Nền tảng cho tương lai
Kết quả ấn tượng mà Tuyên Quang đạt được không phải là thành công ngẫu nhiên. Đó là "quả ngọt" của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của cả hệ thống trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Việc xếp thứ 5/34 tỉnh, thành cả nước về cải cách hành chính ngay sau khi áp dụng mô hình mới là một tiền đề quan trọng, tạo đà để tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp.
Đây chính là "chìa khóa" để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân, khẳng định vị thế của một tỉnh miền núi đang vươn mình mạnh mẽ.
